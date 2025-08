Tempo em BH: capital tem madrugada gelada e máxima prevista é de 23°C

Belo Horizonte teve uma madrugada gelada nesta terça-feira (5/8), com sensação térmica de apenas 1,6°C registrada na região Oeste por volta das 4h. O dia deve seguir com céu claro e parcialmente nublado, a máxima prevista é de 23°C e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde, segundo a previsão meteorológica.

As temperaturas mínimas variaram entre as regionais da capital. No Barreiro, os termômetros marcaram 15,5°C às 6h25. Na Centro-Sul, a mínima foi de 13,8°C à 1h45. Em Venda Nova, o registro foi de 13,6°C às 6h10. Na Pampulha, a temperatura chegou a 15,5°C, com sensação térmica de 15°C às 7h.

A menor temperatura na capital mineira foi na região Oeste, com 13,2°C, mas a sensação térmica caiu significativamente, chegando a níveis próximos ao zero, com 1,6°C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a previsão de baixa umidade à tarde, a Defesa Civil recomenda cuidados com a hidratação e atenção à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.