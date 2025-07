Paciente preso por se masturbar durante consulta odontológica

Um homem de 43 anos foi preso suspeito de assediar uma dentista enquanto era atendido em uma clínica odontológica no Centro de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o paciente chegou ao local alegando precisar de um procedimento estético urgente devido a uma viagem. Durante o atendimento, no entanto, ele começou a agir de forma estranha, lambendo o próprio dedo e tentando remover a máscara da dentista.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem, já com o órgão genital exposto, se masturbava enquanto a profissional realizava o procedimento. A dentista, concentrada no atendimento, só percebeu a situação depois de se afastar para buscar instrumentos.

Assustada, ela saiu do consultório e pediu ajuda. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito no local. Em depoimento, o homem afirmou não se lembrar do ocorrido, alegando estar sob efeito de medicamentos controlados para ansiedade.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi ouvido e a prisão em flagrante dele foi ratificada por importunação sexual. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e uma investigação foi aberta.