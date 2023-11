A cantora Taylor Swift começa nesta sexta-feira (17/11) a sequência de shows que fará no Brasil este ano. Depois de passar pela Argentina, a artista americana toca primeiro no Rio de Janeiro, nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Em seguida, ela se apresenta mais três vezes em São Paulo, em 24, 25 e 26 de novembro.

Os shows fazem parte da turnê "Eras", que promoveu mais de 50 eventos nos últimos meses e reúne alguns dos maiores hits da trajetória da cantora. A escala ambiciosa das apresentações, que duram mais três horas, e a expectativa de retorno de Taylor ao país, depois de uma década da primeira vez, esgotaram rapidamente os ingressos. Desde então, a expectativa é alta pelo que a americana apresentará.

Os shows, em si, não variam muito. O repertório de 45 músicas é dividido entre as fases da carreira de Taylor, que são as tais eras do nome de batismo da turnê.

A apresentação começa sempre com canções de "Lover", de 2019, e depois avança para as de "Fearless", álbum de 2008 que foi relançado em 2021. Depois, a cantora interpreta hits de "Evermore", de 2020, e "Reputation", de 2017, avançando em seguida na seguinte ordem: "Speak Now", de 2010; "Red", de 2012; "Folklore", de 2020; "1989", de 2014; e "Midnights", seu disco mais recente.

As variações ficam por conta do que os fãs definem como "surprise songs", ou canções supresa. O momento acontece quando Taylor Swift canta duas versões acústicas de seus hits, logo antes do momento de "Midnights". Se cada show teve uma faixa especial própria para o momento ?os mais fanáticos pela artista até vem tentando adivinhar um padrão na escolha.

Já o setlist deve seguir a sequência de canções abaixo:

Era Lover: "Miss Americana & the Heartbreak Prince" (versão mais curta), "Cruel Summer", "The Man", "You Need to Calm Down" (versão mais curta), "Lover" e "The Archer".

Era Fearless: "Fearless" (versão mais curta), "You Belong with Me" e "Love Story".

Era Evermore: "'Tis the damn season", "Willow", "Marjorie" (versão mais curta), "Champagne Problems" e "Tolerate it".

Era Reputation: "...Ready for It?", "Delicate", "Don't Blame Me" (versão mais curta) e "Look What You Made Me Do".

Era Speak Now: "Enchanted" (versão mais curta) e "Long Live".

Era Red: "22", "We Are Never Ever Getting Back Together", "I Knew You Were Trouble" (versão mais curta) e "All Too Well" (versão de dez minutos).

Era Folklore: "The 1", "Betty", "The Last great American Dynasty", "August", "Illicit Affairs", "My Tears Ricochet" e "Cardigan".

Era 1989: "Style" (versão mais curta), "Blank Space", "Shake It Off", "Wildest Dreams" (versão mais curta) e "Bad Blood".

Era Midnights: "Lavender Haze", "Anti?Hero", "Midnight Rain", "Vigilante Shit", "Bejeweled", "Mastermind" e "Karma".