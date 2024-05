Paulo Miklos lança hoje o primeiro álbum ao vivo de sua carreira solo, com 15 faixas. O repertório vai de sucessos dos Titãs a canções de seus discos que chegaram a público em 2017 (“A gente mora no agora”) e 2022 (“Do amor não vai sobrar ninguém”), todos pela gravadora Deck. Há também composições de Roberto e Erasmo Carlos, além de parcerias de Miklos com Céu, Pupillo e Emicida.



“Estou feliz em lançar um disco ao vivo, porque gosto de cantar para a plateia. É algo em que fico muito confortável, mesmo porque no estúdio não costumo fazer emendas. Acho que isso confunde, tira um pouco da espontaneidade daquilo que planejo como o fluxo de intensidade da interpretação”, explica.



“Você registrar ao vivo, com o público na frente, é mais rico e funciona muito mais. Pelo menos para mim, que gosto do combustível que é ter a plateia quente ali, querendo ouvir e cantando junto. Registro ao vivo é uma coisa gostosa”, afirma.



Em “Paulo Miklos ao vivo”, ele assume voz e guitarra ao lado de Michelle Abu (bateria e vocais), Michele Cordeiro (guitarra e vocais) e Otavio Carvalho (baixo e vocais) – banda que o acompanha desde 2016. As gravações ocorreram durante shows realizados em março do ano passado, antes do bem-sucedido “Encontro”, dos Titãs.





Sabotage

Sucessos do antigo grupo, que ele deixou em 2016, ganharam novos arranjos – caso de “Comida” e “Flores”, por exemplo. Há também homenagem ao rapper Sabotage, assassinado em 2003 e parceiro de Paulo Miklos no filme “O invasor” (2001), dirigido por Beto Brant. O ex-titã gravou “Um bom lugar” (de Sabotage, Daniel Ganjaman e Black Alien) e “Sabotage está aqui”, composta por ele.



“Estou feliz em compartilhar com o público meu trabalho com esta banda fabulosa que me acompanha desde 2016”, diz Miklos. As versões ao vivo de “Todo esse querer”, “Pra dizer adeus” e “Vou te encontrar” foram lançadas anteriormente como singles.



Trata-se de um projeto audiovisual, pois o show foi filmado e está disponível no canal do artista no YouTube, enquanto o álbum chega hoje às plataformas.



Paulo garante que a reunião dos Titãs se encerrou no Lollapalooza, em março.



“Foi uma grande celebração, com cerca de 50 shows e muito sucesso, realmente um fenômeno. Pessoalmente, não esperava uma coisa de tamanha dimensão. Foi lindo, uma grande felicidade. Não temos o projeto de fazer a segunda turnê”, afirma. “Tudo foi registrado, mas a gente não conversou a respeito de formatar isso, se lançaremos de alguma forma.”

Cinema

A carreira de Paulo Miklos como ator está a mil. Ele comemora o sucesso de “Saudosa maloca”, filme de Pedro Serrano lançado em março, sobre o compositor Adoniran Barbosa.



“É um dos campeões do semestre. Para filme nacional, é um grande feito. Está trazendo uma alegria enorme, porque foi bem recebido pelo público e pela crítica. Convido as pessoas para assistirem no cinema”, diz, garantindo que a experiência na sala de exibição é “completamente superior” à de ver filmes em casa.

Leia também: "Saudosa maloca", filme com Paulo Miklos, fala da São Paulo pobre e sofrida



Paulo Miklos revela que mais dois longas vêm aí. “Um é a continuação do ‘Estômago’, de Marcos Jorge, que é especial, bacana. Fizemos o ‘Estômago 2: o poderoso chefe’”.



O outro longa é “Carcaça”, de André Borelli, no qual o músico contracena com Carol Bresolin. “Conta a história de um casal preso durante a pandemia, que fica ali pirando. É um suspense psicológico”, adianta.



REPERTÓRIO



“TODO ESSE QUERER”

De Paulo Miklos

“UM MISTO DE TODAS AS COISAS”

De Paulo Miklos

“É ASSIM QUE EU SEI”

De Paulo Miklos

“FLORES”

De Tony Bellotto, Charles Gavin, Paulo Miklos e Sergio Britto

“UM BOM LUGAR”

De Daniel Ganjaman, Black Alien e Sabotage

“SABOTAGE ESTÁ AQUI”

De Paulo Miklos

“A LEI DESSE TROÇO”

De Emicida e Paulo Miklos

“RISCO AZUL”

De Céu, Paulo Miklos e Pupillo

“VOU TE ENCONTRAR”

De Nando Reis

“COMIDA”

De Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sergio Britto

“PAÍS ELÉTRICO”

De Erasmo Carlos e Paulo Miklos

“DO AMOR NÃO VAI SOBRAR NINGUÉM”

De Paulo Miklos

“PRA DIZER ADEUS”

De Tony Bellotto e Nando Reis

“É PRECISO SABER VIVER”

De Erasmo Carlos e Roberto Carlos

“SONÍFERA ILHA”

De Ciro Pessoa, Marcelo Fromer, Branco Mello e Tony Bellotto

Disco ao vivo de Paulo Miklos tem 15 faixas Deck/reprodução



“PAULO MIKLOS AO VIVO”



• Álbum de Paulo Miklos

• Deck

• 15 faixas

• Disponível nas plataformas digitais