Os fãs de Madonna estavam há 12 anos na espera pela volta da rainha pop ao Brasil. Depois da longa espera, o público foi presenteado com um mega show gratuito, que acontece neste sábado, 4 de maio, na praia de Copacabana.

A apresentação marca o encerramento da turnê “The Celebration Tour”, que comemora os 40 anos de carreira da cantora percorrendo os seus maiores hits, como “Like a virgin”, “Material girl” e “Isla bonita”.

Essa é a quarta passagem da diva pop no Brasil. Por aqui ela já esteve com as turnês "The Girlie Show", "Sticky & Sweet Tour" e "The MDNA Tour", em 1993, 2008 e 2012, respectivamente.

O último show da cantora em solo brasileiro foi em dezembro de 2012. Na ocasião, ela fez quatro apresentações, sendo duas em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma em Porto Alegre.

A MDNA Tour foi definida pela cantora como uma “celebração da liberdade” e levou aos palcos temas polêmicos como religião, sexo e violência. Segundo a Billboard, foi a turnê mais lucrativa daquele ano com um lucro de 228,4 milhões de dólares. Só com a passagem pelo Brasil, Madonna arrecadou cerca de 26 milhões.

O show de estreia aconteceu no Rio de Janeiro com um atraso de quase três horas que deixou os fãs impacientes. De acordo com o que foi vendido nos ingressos (que chegavam a custar R$ 850), o show começaria às 20h, mas Madonna só deu as caras às 23h.

Piriguete

Para muitos, o ponto alto do show foi quando a cantora fez um striptease e exibiu a palavra “piriguete” escrita nas costas. "Eu sou piriguete, sim", afirmou naquela noite.

Madonna em BH? Show poderia ter acontecido na capital mineira

Ao longo de duas horas de show, Madonna fez seis trocas de figurino. A apresentação foi marcada pelo uso de tecnologia, efeitos visuais e grandes telões de LED, assim como está previsto para amanhã.

No encerramento do show no Rio, a cantora segurou a bandeira do país e disse que voltaria em breve.