Madonna deve entrar no palco às 21h45. E a expectativa é de que o show tenha duas horas de duração, repleto de sucessos da rainha do pop ao longo de décadas.

O show de Madonna no Rio em 4 de maio poderia ter sido em BH? Provavelmente. Em maio do ano passado, a direção da Arena MRV estava em negociação com a Nó de Rosas Produções no intuito de viabilizar a vinda da estrela pop na esteira de outras duas grandes atrações internacionais: Paul McCartney e Maroon 5.

A ideia dos diretores da então recém-construída casa do Galo era promover, no segundo semestre do ano passado, um calendário de grandes shows para marcar a inauguração do estádio e viabilizá-lo como alternativa no circuito cultural de Belo Horizonte.

Madonna traria à capital mineira o show da turnê “The Celebration”, que comemora os 40 anos de carreira e que começou a rodar em julho do ano passado. Até então, não havia nenhuma apresentação marcada na América do Sul.

As tratativas para trazer Madonna a Belo Horizonte, porém, não foram para frente. Quem, de fato, fez a inauguração da Arena MRV foram os brasileiros Clayton & Romário, Jorge & Mateus e Ivete Sangalo, em setembro. Maroon 5 tocou poucos dias depois, tendo como abertura os mineiros do Jota Quest. E Paul McCartney lotou o estádio nos dois dias que se apresentou, em dezembro.

‘BRASIL, ESTOU INDO’

Madonna só confirmou sua vinda ao Brasil em 21 de março deste ano. Em vídeo publicado no Instagram pelo banco Itaú, do qual ela é garota propaganda, a cantora afirma: “Brasil, estou indo”.

O post causou frisson não só entre os fãs da artista, mas também em representantes do setor político e econômico do Rio de Janeiro. De acordo com o HotéisRIO (Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagens do Município do Rio de Janeiro), a perspectiva é de 100% de ocupação nos hotéis do bairro no dia do show, com viajantes principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, e dos vizinhos Argentina e Chile.

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por sua vez, anunciou mudanças na infraestrutura da cidade e a Câmara Municipal fluminense aprovou decreto que torna Madonna cidadã carioca honorária.

A expectativa é de que este seja o maior show da carreira dela, com um público de mais de um milhão de pessoas.

O show está previsto para começar às 21h45, no palco montado na praia, na altura do Copacabana Palace, e deve ir até as 23h45. DJs, entre eles o americano Diplo, se apresentam a partir das 19h e após o show de Madonna.