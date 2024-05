Ma Mazzafera revelou, nessa quinta-feira (2/5), que alterou seu gênero em seu registro civil e que passa a se chamar Maya. Foi a primeira vez que a influenciadora e youtuber se declarou uma mulher trans, mesmo após diversos boatos e um afastamento de suas atividades desde que começou a transição de gênero. Maya iniciou na carreira artística em 2011, como repórter do programa “SuperPop”, da RedeTV, quando ainda se identificava como Matheus Mazzafera.



Além de mudar de nome, Mazzafera passou por procedimentos de feminilização facial, cirurgia plástica e teria colocado silicone nos seios. A apresentadora usou o pronome feminino pela primeira vez ao referir a si mesma e tranquilizar os fãs sobre um erro médico que sofreu durante uma cirurgia. Maya contou que ficou temporariamente cega após o procedimento, mas que conseguiu reverter o problema e passou a enxergar perfeitamente. Anteriormente, a influenciadora havia feito um desabafo sobre sua vida pessoal.



"Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo. Mas até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras. Nada contra os jornalistas, mesmo porque eu sei do trabalho esforçado e digno da maioria. Mas até eu falar, tudo vira suposição e 'disse que me disse'", agradeceu.

Nascida em Pouso Alegre, no Sul de Minas, Maya se identificava como um homem cis gay antes da transição. Em 2002, se formou em moda na Itália, quando se tornou produtora de moda. Na época, trabalhou em grandes revistas do ramo, como Vogue e Marie Claire, além de produzir editoriais de grifes no Brasil e em outros países. Em 2011, após passar nove anos nos bastidores da moda, se tornou repórter do quadro "Na Moita”, do programa “SuperPop”, na Rede TV.

No ano seguinte, ela assinou contrato com a Record e foi jurada do programa “Top model, o reality”, a versão brasileira do “America's Next Top Model”, comandado por Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro. Na mesma época, também era repórter do “Programa da tarde”.

Em 2013, Ma foi para a Band, como parte do programa “Claquete”, apresentado por Otávio Mesquita. A atração chegou ao fim no mesmo ano, mas a repórter foi para o elenco do “Pânico na Band”. Pela primeira vez, em 2015, Mazzafera apresentou um programa, o “Chega mais”, na RedeTV, ao lado de Renata Kuerten. Na atração, elas realizavam entrevistas com celebridades.

Em 2016, ela começou a criar conteúdo parecido em seu canal no YouTube, o Hotel Mazzafera. Na internet, alcançou o sucesso, por conta de suas perguntas íntimas e brincadeiras polêmicas. Paralelamente, em 2018, Maya se tornou repórter do “Vídeo show”, da Globo, ao lado de nomes como os humoristas Carioca e Maurício Meirelles. Em 2020, passou a apresentar o reality “De férias com o ex Brasil”, na MTV.

Amigo das celebridades, a influenciadora era considerada uma ricaça e figura carimbada em festas de socialites. Ela chegou a fazer um ensaio sensual para a revista “G magazine”, que deu o que falar na época.



Parentesco com Grazi Massafera

A atriz Grazi Massafera e a influenciadora são primas distantes, por conta de um bisavô que têm em comum. A descoberta em família aconteceu em 2017, durante uma entrevista ao “Programa do Porchat”, da Record.

Apesar da grafia do sobrenome ser diferente, trata-se da mesma família. Na época, Maya contou que aconteceu um erro durante o registro do bisavô no Brasil, por isso o sobrenome foi passado adiante com duas letras ‘S’ e não com ‘Z’,