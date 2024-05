Falta pouco! Madonna fará o maior show de sua carreira neste sábado, 4 de maio, na praia de Copacabana. O show celebra as quatro décadas de carreira da artista na música e contará com uma mega estrutura.

A apresentação histórica foi viabilizada pelo banco Itaú com patrocínio da cervejaria Heineken. O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio também são parceiros do show que conta ainda com o apoio das marcas Deezer, Eventim, Absolut e Stanley.

O investimento total é de R$ 59,9 milhões, sendo R$ 17,1 milhões reservados apenas para o cachê de Madonna. A projeção da Prefeitura do Rio de Janeiro é de que o evento movimente R$ 293,4 milhões na economia carioca.

O palco foi montado em dimensões grandiosas e tem o dobro do tamanho do palco usado da turnê mundial, que aconteceu em arenas e estádios. Segundo informações cedidas pela produtora Bonus Track, serão 812 m², com 24 metros de frente e pé direito de 18 metros até o teto.

A cantora tem três passarelas por onde anda e dança durante a apresentação, sendo a passarela central com 22 metros de extensão e as laterais com 20 metros cada.

Passarela



A estrutura foi construída com 2,40 metros de altura do chão, permitindo a visão do público que estiver na praia. A artista chegará ao palco na praia por uma passarela de 100 m direto do Copacabana Palace, onde está hospedada desde segunda-feira.

Todo o material chegou dividido em três aviões de carga, totalizando 270 toneladas de equipamento. Além disso, 16 torres de som e vídeo e oito telões serão distribuídos pela orla de Copacabana.

O espetáculo será transmitido ao vivo de forma gratuita pela TV Globo, Multishow e Globoplay. A plataforma de streaming terá sinal aberto para não-assinantes.