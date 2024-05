Globo já faturou mais de R$ 50 milhões com a transmissão do show de Madonna na Praia de Copacabana

A Globo já tem o que comemorar em relação à transmissão do show da cantora Madonna, que ocorrerá em maio, no Rio de Janeiro. A emissora vendeu três cotas de patrocínio para a exibição em TV aberta e outras plataformas.



A Folha de S.Paulo teve acesso ao pacote comercial. Cada cota foi negociada por cerca de R$ 17 milhões. A prioridade de negociação foi com os patrocinadores do show.

O Itaú, que trouxe a cantora ao Brasil, teve direito a uma cota por ser patrocinador do evento e detentor dos direitos de transmissão. Mas o banco privado pagou pelo espaço.



Itaú e Globo têm relação estreita desde o início dos anos 1990. O banco é, por exemplo, o patrocinador mais longevo das transmissões do Campeonato Brasileiro na emissora, comprando cotas desde 1992.



Já o Grupo Heineken, que também é parceiro da apresentação da rainha do pop, comprou outro espaço. E a marca de cosméticos Nivea ficou com uma terceira cota. A emissora ainda negocia um possível quarto patrocinador.

Ao todo, a emissora já arrecadou R$ 51 milhões, o que cobre os custos de produção e ainda traz lucro para a empresa. O valor, vale ressaltar, não contabiliza possíveis descontos dados em negociações deste tipo.



Antes mesmo da confirmação, a vinda da americana com sua turnê "The Celebration Tour" já era ventilada nas redes sociais. Madonna já esteve no Brasil para shows em 1993, 2008 e 2012, com as turnês "The Girlie Show", "Sticky & Sweet" e "MDNA Tour", respectivamente.