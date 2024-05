A fama de péssima entrevistada rondava Madonna quando, em 2005, a repórter Gloria Maria (1949-2023) embarcou para os Estados Unidos para uma entrevista. A jornalista resolveu ser sincera com a cantora, que lançava o álbum “Confessions on a dance floor”, e dizer que não tinha o inglês tão bom. Foi assim que ela conquistou a Rainha do Pop.

“Diziam ser uma pessoa antipática, ouvi dizer que Madonna havia debochado do inglês de Marília Gabriela. Xuxa também a entrevistou e contou que foi horrível a experiência, então fiquei em pânico”, contou ao projeto Memória Globo.

Então, Gloria se encheu de coragem e mandou a real para a cantora. "Olha, Madonna, eu tenho quatro minutos, vou errar no inglês, estou assustada, acho que já perdi os quatro minutos". Para sua surpresa, a cantora foi compreensiva e pediu que ela levasse o tempo necessário na entrevista.

Durante a entrevista, Madonna revelou um segredo de sua intimidade. Por ter sono leve, ela se acostumou a dormir somente de ventilador ligado para abafar o som. Além disso, Madonna recebeu o presente de Gloria Maria com carinho, colocando o colar de pedra no pescoço na hora em que recebeu a joia da repórter.

“Madonna abriu o presente, viu que era uma pedra em um colar e colocou na mesma hora. A cantora continuou dando todas as outras entrevistas com a pedra no pescoço. Tempos depois, ela disse que foi um dos presentes que mais gostou”, relatou Gloria.

Ela ainda classificou a entrevista como um dos momentos mais gratificantes da profissão. “Tem muitas coisas difíceis [na profissão], mas tem momentos que te gratificam. Madonna é uma pessoa que todos pintavam como um monstro e grosseira, mas foi uma das pessoas mais gentis que entrevistei”, declarou.