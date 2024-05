A cantora Madonna homenageou Renato Russo e Cazuza, na noite deste sábado (4/5), durante o show histórico na Praia de Copacabana. Durante Live to Tell, a rainha do Pop faz uma homenagem para as pessoas mortas pela AIDS. No Rio de Janeiro, diversos artistas brasileiros foram exibidos no telão.

Confira o momento:

Madonna emociona a multidão com "Live to Tell".



Cazuza, Betinho, Renato Russo, Sandra Bréa e outros brasileiros foram homenageados.#MadonnaNaGlô #TheCelebrationTourInRio ???? #MadonnaCelebrationTour

Renato Russo e Cazuza morreram na década de 1990 em decorrência da AIDS.

Madonna foi uma das poucas artistas a defender a comunidade LGBT+ durante o auge da epidemia de AIDS, entre as décadas de 80 e 90. Na época, a doença era chamada até mesmo de “peste gay”.

O disco Like a Prayer, lançado em 1989, vinha com uma cartilha de informações sobre HIV/Aids, em uma época que as informações sobre o vírus ainda eram escassas.