O apresentador de televisão Luciano Huck revelou que Madonna colocou dinheiro do próprio bolso para o show deste sábado (4/5) no Rio de Janeiro. Os dois se encontraram na última terça-feira (30/4) no Copacabana Palace, hotel onde a artista está hospedada. A apresentação de hoje será a última da turnê 'The Celebration Tour', que comemora os 40 anos de carreira da rainha do pop.

Huck contou em entrevista para o canal de televisão Multishow que "a Madonna colocou dinheiro nesse show, porque para ela era muito importante ter essa imagem de, tem quanto aí, quase 2 milhões de pessoas, no Rio de Janeiro, pra essa imagem final".

O apresentador ainda completou que "a turnê de 40 anos termina numa coisa apoteótica que é o Rio de Janeiro com 2 milhões de pessoas".

Mais cedo, Huck postou uma foto ao lado da esposa Angélica numa varanda do Copacabana Palace, com uma vista privilegiada da Praia de Copacabana.

Madonna conversou com Luciano Hulk no Copacabana Palace, ontem onde está hospedada Reprodução/Redes Sociais

