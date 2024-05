Desde a manhã deste sábado (4/5), milhões de fãs da Madonna lotaram a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), para acompanhar a última apresentação da turnê 'The Celebration Tour', que celebra os 40 anos de carreira da rainha do pop.

A expectativa é que 1,5 milhão de pessoas acompanhem o show, número esse que pode incluir o show na lista dos maiores da história. A apresentação está marcada para começar às 22h e terá transmissão na televisão pela TV Globo e na internet pelo Globoplay.

Mais cedo, o helicóptero da Super Rádio Tupi, parceira do Estado de Minas, registrou o público expressivo ainda de dia à espera da cantora.

Confira fotos da Praia de Copacabana momentos antes do show:

