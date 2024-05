Madonna recebe Pabllo Vittar e bateria com crianças cariocas no palco em Rio

O show histórico de Madonna nas areias de Copacabana contou com uma grande participação brasileira em cima do palco. Ao final do hit La Isla Bonita, um grupo de bateria formado por crianças ritmistas de escolas de samba ocuparam o palco com roupas verde e amarelo.

Ao som de Music, Madonna recebeu Pabllo Vittar para se apresentar com ela no palco erguido na Praia de Copacabana. As duas dançaram juntas e Pabllo chegou a segurar Madonna no colo. Confira o momento:

Elas não foram as primeiras brasileiras no palco na noite deste sábado. Mais cedo, Anitta foi recebida no palco para formar a bancada de jurados no momento em homenagem à cultura ballroom.