A rainha do pop, Madonna, faz uma apresentação histórica na noite deste sábado (5/5), no Rio de Janeiro. Diante de mais de 1,5 milhão de pessoas, a artista iniciou a apresentação com um discurso de pouco mais de cinco minutos onde relembrou o começo da sua trajetória - a apresentação de hoje é a última da turnê "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos da carreira da cantora.

Madonna relembrou quando foi para Nova York com apenas 35 dólares no bolso a fim de realizar o sonho de ser dançarina profissional. Sem censuras, a artista afirmou ter feito sexo oral para chegar ao meio musical. "Graças a Deus eu conheci esse cara em uma festa, ele me disse que estava em uma banda, fiz um boquete nele e ele me ensinou a tocar violão".



Confira a íntegra do discurso de Madonna durante o show no Rio de Janeiro:

"O Rio é o lugar mais lindo do mundo"

"Finalmente cheguei ao Rio. Muito obrigado por me esperarem. Obrigado por me receberem. Estou muito feliz por estar aqui. Eu não acho que vocês me entendem. Vocês me entendem agora? Por favor, me deixe falar inglês, meu português é uma merda. Posso? Isso é tudo que sei e alguns outros palavrões. Enfim, Rio, aqui estamos. O lugar mais lindo do mundo. O oceano, as montanhas... Jesus, isto é mágico".

"Quero apresentá-los a mim mesma"

"Agora, antes de prosseguirmos, preciso perguntar uma coisa: vocês estão prontos? Porque vou contar a história da minha vida. Não é um filme. É a porra da vida real, ok? Minha vida é uma loucura. E vocês são uma grande parte disso. Mas vou contar histórias como se estivesse lendo meu diário. Histórias pessoais. Segredos e sonhos. Coisas que as pessoas não sabem. Apenas para vocês do Rio. Isso mesmo. Eu disse só vocês do Rio. Parece estúpido dizer. E as pessoas que estão atrás? Portanto, antes de prosseguir, quero apresentá-los a mim mesma".

"Essa sou eu 40 anos atrás"

"Eu sei que é bizarro, certo? Este sou eu 40 anos atrás. 40 malditos anos. Era assim que eu costumava me vestir. E isso é ainda melhor do que eu costumava me vestir, honestamente. Shorts de golfe no inverno. Não tenho certeza do que é mais fofo, não sei. O importante é que essa garota, essa mulher, esse ser humano, sou eu quando estava começando minha carreira. E ela nunca saiu de mim. Ela é corajosa. Ela é ingênua. Ela é idealista. Ela é ridícula. Mas adivinhe? Ela tem um sonho. E se você não tem um sonho, você não pode tornar o impossível possível. Então lembre-se disso. E o mais importante, lembre-se de onde você veio. Lembre-se do passado, do presente e do que está por vir. Aguente tudo, ok?"

"Na vida você tem que ser um pouco louca"

"Bob [mestre de cerimônias do show], a rainha mais linda da sala, ele contou algumas histórias sobre o início da minha carreira. É verdade. Eu fui para Nova York com $35 no meu bolso. Pensei que seria uma dançarina profissional. E veja o que aconteceu. Sou dançarina profissional. Eu acho que eu só gosto de música. É verdade, fiz muitas coisas malucas para chegar onde estou, mas sabe de uma coisa? Nesta vida você tem que ser um pouco louca. Graças a Deus."

"Foi aí que tudo começou"

"Graças a Deus conheci esse cara em uma festa. Graças a Deus ele me disse que estava em uma banda. Graças a Deus fiz um boquete nele e ele me ensinou a tocar violão. Graças a Deus. Sim. Desculpe. Por que eu fiz isso? Oh meu Deus. Ouça, você pode foder até chegar ao meio, mas não pode foder até chegar ao topo. E isso são fatos. Então, esta próxima música é a primeira música que escrevi no violão. A primeira vez que me apresentei foi em uma pequena boate no Lower East Side de Manhattan, você deve ter ouvido falar sobre ela. Pequena, fedorenta. Garrafas de cerveja sujas jogadas por toda parte. Adivinha? Foi aí que tudo começou."

