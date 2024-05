Madonna subiu no palco e deu início ao show histórico na Praia de Copacabana, às 22h47 deste sábado (4/5). Acompanhada de um público de mais de 1,5 milhão de pessoas, a rainha do Pop surgiu com um look todo em preto, assinado pelo estilista Eyob Yohannes, e uma auréola na cabeça, como uma santa, enquanto canta Nothing Really Matters.

O show gratuito, patrocinado pelo Banco Itaú, tem um palco grandioso de 812 m², montado em frente ao Hotel Copacabana Palace. Com 18 m de altura, o piso da estrutura foi erguido a 2,4 metros do chão, de modo a permitir que o público consiga ver a diva mesmo de longe. Para os que estiverem mais distantes do palco, uma operação de telões e difusores de áudio permitirão que o som chegue aos quatro cantos da praia.



A apresentação da rainha do pop deve durar ao menos duas horas, e serve de encerramento para a The Celebration Tour, uma turnê que a cantora iniciou no ano passado para comemorar os 40 anos de carreira. Na setlist, hits que marcaram gerações, como Vogue, Like a Prayer, La Isla Bonita e Hung Up.

O show no Brasil deve ter participações especiais de astros brasileiros, como Anitta e Pabllo Vittar.