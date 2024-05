ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Uma exigência de Madonna fez a Globo transmitir o show da cantora realizado neste sábado (4) na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, com um atraso incomum para eventos exibidos em TV aberta.





Na televisão, a exibição comandada por Marcos Mion e Kenya Sade iniciou a apresentação com 12 minutos de diferença em relação ao que acontecia de fato nas areias da capital fluminense.





Madonna subiu ao palco às 22h36, enquanto na Globo, ela só começou a soltar a sua voz por volta das 22h48. A diva pop e sua equipe exigiram esse delay por questões de emergência.





Caso ocorra algum problema na apresentação ou emergência, esse momento pode não ser mostrado no sinal oficial do show. Esse pedido têm se tornado muito comum entre grandes artistas.





No fim do ano passado, por exemplo, por pedido de Ivete Sangalo, a Globo também transmitiu um show que marcava os 30 anos da cantora brasileira com um atraso de 10 minutos em relação ao que acontecia no Maracanã, onde foi realizado o evento.





A transmissão da Globo começou às 21h20. Mion e Keyna Sade precisaram enrolar o público e mostraram algumas reportagens por conta do atraso de quase 40 minutos de Madonna para começar a apresentação.





A geração de imagens do show foi toda concebida pela Globo em parceria com o diretor Jonas Akerlund, colaborador de longa data de Madonna.





A transmissão tem direção geral de Pedro Secchin, produção executiva de Valesca Campos e produção de Maria Garcia e direção de gênero de Raoni Carneiro.