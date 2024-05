O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, ressaltou, na manhã deste domingo (5/5), que o show da Madonna em Copacabana (RJ) não foi pago pelo governo federal. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ministro desmente a desinformação sobre o espetáculo que aconteceu na noite de ontem e faz um apelo para que as pessoas parem de divulgar a fake news.

A apresentação histórica da Rainha do Pop foi viabilizada pelo banco Itaú com patrocínio da cervejaria Heineken. O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio também foram parceiros do show que conta ainda com o apoio das marcas Deezer, Eventim, Absolut e Stanley.

MADONNA NÃO RECEBEU DINHEIRO DO GOVERNO FEDERAL!



Não caiam nessa mentira! O Show da Madonna não recebeu dinheiro do Governo Federal, o show teve patrocínio do Itaú e da Heineken, além do apoio do Governo do RJ e da Prefeitura do RJ. Não espalhem fake news! pic.twitter.com/FlaCLyDuuh — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 5, 2024

"Eu to perplexo, gente, com a quantidade de mentiras, de fake news, com a desinformação e com os vídeos que estão circulando tentando criar uma narrativa mentirosa de uma ligação com o show da Madonna com a tragédia do Rio Grande do Sul. Eu não consigo entender como num momento como esse, que a gente está trabalhando pra salvar vidas, tem gente que se dedica pra produzir mentira, sem escrúpulos. Gente, o show da Madonna foi pago pelo Itaú e pela Heineken, com apoio da prefeitura do Rio e do governo do estado, e gerou um enorme movimento positivo pro turismo, pra atividade econômica do rio, mas as pessoas, de forma criminosa, disseminam uma mentira que foi financiada com a Lei Rouanet, com o dinheiro do governo federal, com dinheiro que poderia estar sendo investido no Rio Grande do Sul, isso é mentira", frisou o ministro da Secom.

"Meus queridos amigos e minhas amigas, a hora é da gente fazer uma grande corrente positiva num momento dramático como esse, que o governo está assistindo e lutando e trabalhando desde a primeira hora. Foram mais de 10 mil pessoas que nós já salvamos, no esforço do governo federal, do governo do estado, das prefeituras. Voluntários que nos emocionam com a sua dedicação, com seu esforço. Então chega de mentira, gente. Chega de fake news. Vamos denunciar essas pessoas que não merecem o nosso respeito. Pelo menos em respeito às famílias das pessoas que morreram. Vocês podem parar de mentir", finalizou o ministro.