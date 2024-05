Madonna deve dividir a colocação com o festival Monsters of Rock, que também reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas em Moscou, em 1991

Madonna superou o público dos Rolling Stones entre os maiores shows já realizados na Praia de Copacabana, no Rio. Em 2006, a banda de rock britânica reuniu cerca de 1,2 milhão de pessoas, segundo a PM, e 1,3 milhão, segundo os Bombeiros. Esse seria o sexto maior show já realizado no mundo.

Na noite desse sábado (4/5), Madonna superou esse número, com 1,6 milhão de pessoas na areia e na orla, segundo estimativa da Riotur, empresa de turismo do município do Rio. O show da cantora se torna o quinto maior do mundo. Ela deve dividir a colocação com o festival Monsters of Rock, que também reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas em Moscou, em 1991.

Quem supera Madonna

1 - Rod Stewart, na praia de Copacabana, para 4,2 milhões de pessoas. O astro britânico se apresentou no réveillon de 1994. O show é considerado o de maior público de todos os tempos pelo Guinness, mas o livro destaca que esse número - que inicialmente era de 3,5 milhões - inclui quem estava ali só para ver os fogos.

2 - Jean-Michel Jarre, na Rússia, para 3,5 milhões de pessoas. O francês, conhecido pelo pop eletrônico, fez a apresentação em Moscou em 1997 para apresentar seu disco "Oxygène". O recorde, que disputaria com Stewart, não foi homologado pelo livro dos recordes.

3 - Jorge Ben Jor, em Copacabana, para 3 milhões de pessoas. A segunda aparição da praia carioca também aconteceu em um Ano Novo, em 1993.

4 - Jean-Michel Jarre, em Paris, para 2,5 milhões de pessoas. Se apresentando "em casa", o artista reuniu o público com o show "Paris La Défense - Une Ville En Concert", em 1990.