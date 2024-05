FOLHAPRESS - O esquema de segurança pública mobilizado para o show da cantora Madonna apreendeu ao menos 219 facas durante o espetáculo em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, nesse sábado (4/5).





O primeiro balanço da Polícia Militar (PM), divulgado na madrugada deste domingo (5/5), informou que pelo menos 150 objetos perfurocortantes foram apreendidos nos pontos de bloqueio e revista montados nos acessos à praia. Entre esses itens estão facas, facões, tesouras e estiletes.

Leia também: Madonna posta vídeo abraçada com Pabllo Vittar e agradece ao Brasil







Ao menos 33 pessoas foram levadas para delegacia do bairro, segundo a PM. Um homem foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial que contou com mais de 60 câmeras de segurança nas ruas da região.





Já a Guarda Municipal apreendeu 59 facas e objetos perfurocortantes, segundo a Seop (Secretaria de Ordem Pública do Rio). Dois homens foram presos por tentativa de furto e outro por dano a uma viatura da secretaria. Ainda de acordo com os agentes, um adolescente foi apreendido por furto de celular.





Na ação, também foram aprendidos mais de 2.000 itens como garrafas de vidro, bebidas diversas, cigarros eletrônicos, botijões de gás e uma grelha de churrasco. Guardas municipais também realizaram duas abordagens para coibir churrasqueiras acesas, prática que é proibida nas praias cariocas.





Quatro cercadinhos feitos por ambulantes ilegais na areia, em frente ao palco do show, também foram desmobilizados.





Leia também: Show de Madonna repercute na imprensa internacional: 'histórico' e 'monumental'



As equipes aplicaram 366 multas de trânsito e removeram 156 veículos estacionados irregularmente.





Na véspera do show, os agentes da Seop realizam a Operação Tatuí, para encontrar materiais e produtos enterrados e escondidos nas areias da praia de Copacabana.





Na ação, foram encontrados 70 cocos, 32 garrafas de água, três facas, além de panelas, uma frigideira e uma grande estrutura metálica. Também foram removidos cerca de quatro toneladas de resíduos.

Leia também: Show de Madonna supera público do Rolling Stones no Rio; veja lista







Mais de 200 toneladas de resíduos coletados





Ainda durante a madrugada deste domingo, a praia de Copacabana e o entorno já estavam limpos. A megaoperação da Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana do Rio) recolheu 287 toneladas de resíduos após o show de Madonna.





A ação contou com 1.518 garis divididos em três turnos de trabalho. A limpeza incluiu as principais vias transversais de Copacabana, inclusive com lavagem das ruas.





A Prefeitura aplicou 27 multas por descarte irregular de pequenos resíduos e publicidade irregular.