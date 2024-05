Rainha do pop reúne público de mais de 1,5 milhão de pessoas

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) conduziu à delegacia de Copacabana 38 pessoas durante o show da Madonna, no sábado (4/5). Além disso, 161 artefatos foram apreendidos, quatro mandados de prisão cumpridos e um homem foi preso pelo sistema de reconhecimento facial. O balanço foi apresentado em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6/5).

Outros sete adolescentes infratores foram apreendidos, sete pessoas foram presas e 213 ocorrências foram registradas pela Polícia Civil do estado. Já o Corpo de Bombeiros realizou mais de 50 atendimentos, distribuídos em resgates no mar, salvamento terrestre e eventos clínicos, como desmaio. Durante o sábado, os guarda-vidas realizaram 45 salvamentos marítimos, na Praia de Copacabana.

O show reuniu 1,6 milhão de pessoas na praia. O evento também contou com cerca de 150 mil turistas nacionais e internacionais e teve 96% de ocupação hoteleira.

A Secretaria de Segurança Pública contou com o auxílio de 5 mil profissionais divididos entre policiais militares, civis e bombeiros. "Mais uma vez o Rio de Janeiro protagonizou um evento desse porte, que trouxe um retorno de mais de R$ 300 milhões para a economia do Rio. Fluminenses e turistas puderam aproveitar o show em paz. Nossa força-tarefa trabalhou duro para proporcionar tudo o que vimos no sábado. Tecnologia, inteligência, além de todos os profissionais envolvidos nesta operação são parte desse saldo positivo que mostramos aqui hoje", disse Victor dos Santos, secretário de Segurança Pública.