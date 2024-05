O perfil oficial da Turma da Mônica publicou nas redes sociais nesta terça-feira (7/5) uma arte que mostra o personagem Cascão atravessando a enchente e levanto donativos para pessoas desabrigadas por conta das chuvas fortes que atingem o Rio Grande do Sul. O garotinho é conhecido por ter medo da água e estar sempre fugindo de banhos.

Em uma catástrofe como essa, toda ajuda é bem-vinda e até o Cascão sabe disso. + pic.twitter.com/e2uJjTfpeL — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) May 7, 2024

"Em uma catástrofe como essa, toda ajuda é bem-vinda e até o Cascão sabe disso. Juntos, pelo Rio Grande do Sul!", escreveu o perfil, em postagem compartilhada com o Instituto Maurício de Sousa. “Você pode ajudar também doando qualquer valor”, diz outra publicação em que consta também a chave pix para doações. A chave é o CNPJ 92.958.800/0001-38.

Essa não é a primeira vez que Cascão toma um banho para ajudar outras pessoas. A primeira vez foi em 1983, quando ele enfrentou uma enchente para ajudar as mais de 200 mil pessoas que ficaram desabrigadas nos três estados da Região Sul. O banho foi voluntário e Cascão andou na chuva com água pela cintura, levando roupas e biscoitos para ajudar crianças no sul do Brasil.



A publicação tocou os internautas, que elogiaram a iniciativa. “Eu me alfabetizei com Turma da Mônica e eu não consigo parar de chorar com isso. Talvez pra muitas pessoas não tenha o peso que tem pra quem é daqui do RS e é admirador desde criança. Sei q eu já tô muito abalada, mas meu choro é porque isso me tocou como um carinho”, escreveu uma internauta, que é do Rio Grande do Sul.

“A sensibilidade de vocês me emociona sempre! que privilégio foi ter crescido aprendendo tanto sobre a vida com os gibis de vocês e que pena que as novas gerações não consigam ter essa vivência tão imersiva no mundo da Turma da Mônica quanto a gente teve”, lamentou outro.

A coragem de Cascão também foi elogiada. “Nem todo herói usa capa... às vezes uns resquícios de sujeirinha no rosto”, declarou um perfil.



Tragédia no RS



O Rio Grande do Sul registrou, até a noite dessa segunda (6/5), 90 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região ao longo da última semana. Ao todo, 1,3 milhão de pessoas foram afetadas. Além disso, 132 seguem desaparecidos.

De acordo com a Defesa Civil do estado, há 361 feridos e 4 óbitos em investigação. Atualmente, 48.147 pessoas estão desabrigadas, instaladas em alojamentos cedidos pelo poder público, e 155.741 desalojados.