Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali estão de volta. Só que mais maduros e com novos dilemas. Mônica já não é a “baixinha, gorducha e dentuça” que anda para cima e para baixo com Sansão, seu coelhinho de pelúcia, e distribui bordoadas a torto e a direito. Cebolinha agora é Cebola, não fala mais “elado” e, há tempos, deixou de traçar planos infalíveis para roubar Sansão. Magali resolveu sua questão com a compulsão alimentar. E Cascão – pasmem! – agora toma banho.

Esta é a galera que o diretor Maurício Eça apresenta no filme “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do medo”, que estreia nesta quinta-feira (18/1) em 827 salas do país, número que provavelmente deve aumentar nas próximas semanas.

Inspirado no universo adolescente dos personagens de Mauricio de Sousa, criado em 2008 no formato de mangás, o filme é o primeiro da sequência de quatro longas com enfoque na juventude do quarteto.

O longa chega durante uma espécie de retomada do cinema brasileiro, afirma Eça. “No pós-pandemia, tivemos muitos lançamentos, mas com pouca bilheteria. Agora a gente está vendo alguns filmes dando retorno”, diz ele.

“É muito legal lançar o filme agora nas férias. Acho primordial criarmos público infantojuvenil que assista aos produtos brasileiros no cinema. É importante a gente mostrar para os jovens que cinema é alternativa de programa muito bacana para eles.”

Crescidinhos

Embora venha depois de “Turma da Mônica – Laços” (2019) e de “Turma da Mônica – Lições” (2021), ambos de Daniel Rezende, que abordam o universo infantil, o novo longa não é continuação das tramas anteriores. Só os personagens são os mesmos, mas crescidinhos.

“Os atores são diferentes, o diretor é diferente e a produtora é diferente. ‘Turma da Mônica Jovem: Reflexos do medo’ traz conteúdo diferente da Turma da Mônica clássica, com aura de suspense e fantasia”, emenda o diretor.

Se na versão clássica Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rausseo e Gabriel Moreira interpretavam, respectivamente, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, agora dão vida aos personagens os atores Sophia Valverde (Mônica), Xande Valois (Cebola), Bianca Paiva (Magali) e Theo Salomão (Cascão).

O filme acompanha a turma do Bairro do Limoeiro em meio a conflitos da adolescência e ao ingresso no ensino médio. Somam-se ao quarteto os personagens Milena (Carol Roberto) e DC (Yuma Ono).

“A gente apresenta os personagens em um novo momento da vida deles”, diz Eça. “São novos conflitos, como o medo de crescer, de perder os amigos e de ter que lidar com questões pessoais. Eles estão nesse rito de passagem, deixando de ser crianças. É uma coisa que todo mundo já viveu ou vai viver”.



Terror e fantasia

A trama também mergulha na fantasia. Magali descobre ser descendente de importantes feiticeiros, que no passado aprisionaram num espelho o Cabeça de Balde, espírito malévolo que se alimenta da alma dos humanos, mas deixando as vítimas vivas em estado catatônico.

Sem saber que a amiga é bruxa em potencial, Mônica descobre um livro antigo na casa de Magali. Ao lê-lo, abre o portal que permite a fuga do Cabeça de Balde.

Solto, o vilão faz uma limpa no bairro do Limoeiro. A primeira vítima é o excêntrico professor Licurgo (Mateus Solano), diretor da escola dos garotos.

Depois, Cabeça de Balde vai atrás de Carmem (Giovanna Chaves) – sim, a antiga Carminha Frufru, que, mesmo depois de crescer e amadurecer, manteve a personalidade mimada e exibicionista. Também sai à caça de Milena, DC, Nena (tia de Magali, interpretada por Eliana Fonseca), Mônica e Cascão.

Cebola e Magali devem deter o Cabeça de Balde e recuperar o espírito dos amigos aprisionados. “Uma preocupação nossa foi ter em mente que por mais que os personagens pertençam a outro universo da Turma da Mônica e estejam mais velhos, eles devem conservar características de quando eram crianças. Algumas virtudes dos personagens deveriam se manter”, ressalta Xande Valois, que interpreta o Cebola.

“Acredito que o filme vai agradar a toda a família, porque os pais certamente já foram fãs da Turma da Mônica clássica e os filhos gostam da Turma da Mônica Jovem. Sem contar que tratamos de questões universais, com as quais todos se identificam”, conclui o diretor.

“TURMA DA MÔNICA JOVEM – REFLEXOS DO MEDO”



(Brasil, 2023, 88min, de Mauricio Eça, com Sophia Valverde, Xande Valois, Bianca Paiva e Theo Salomão) Em cartaz em salas dos shoppings BH, Big, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Diamond, Estação, Itaú, Minas, Monte Carmo, Norte, Partage, Pátio e Via, além do Centro Cultural Unimed-BH Minas.