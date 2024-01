O cantor e compositor belo-horizontino Davi Leão faz show de lançamento de seu primeiro EP, “Villa Rica”, nesta quinta (18/1), às 19h30, no Teatro de Bolso Sesiminas. O disco, disponível desde novembro nas plataformas, tem cinco faixas autorais e traz a atmosfera de cidades do interior mineiro na capa, nas letras e nos arranjos.

É a primeira vez que o artista apresenta as composições ao vivo. No repertório, além das canções autorais, Davi irá cantar sucessos de Erasmo Carlos, Caetano Veloso e Clube da Esquina, todos repaginados pelo músico para conversar com a linguagem de seu EP.

Além da voz, o músico é responsável pelo baixo e faz o show acompanhado de banda formada por Dan Oliveira (guitarra), Bê Moreira (teclado), Lucas Godoy (bateria) e Thiago Caldas (guitarra). Também participam da noite os cantores Augusta Barna, Cruvinel e Flor Grassi.



DE BEATLES A QUEEN

Aos 20 anos de idade, Davi já soma quase oito de carreira na música. Ganhou destaque aos 12, quando integrou a banda de rock Poison Gas (que mais tarde veio a se tornar Fulgaz). O grupo, formado por colegas de escola, trazia no repertório covers dos Beatles, Metallica, Queen e Guns n 'Roses, além de faixas autorais. A banda mirim participou de festivais como o Planeta Brasil e International Beatle Week, em Liverpool.

O artista conta que decidiu investir na carreira solo para fazer trabalhos que refletissem melhor sua própria personalidade. “A minha transição musical começou durante a pandemia. Foi uma mudança natural. Senti que queria falar sobre coisas diferentes, e muitas dessas músicas já não se encaixavam na linguagem da banda. Foi nesse momento que eu encontrei o Música aos Montes, selo que me permitiu dar vazão a essas novas ideias”, conta, citando o selo musical de BH fundado por Carol Figueiredo e Dan Oliveira com foco na formação de jovens artistas.

O primeiro single, “Gosto raro”, chegou às plataformas digitais no final de 2022 apostando na sonoridade da MPB. Em seguida, vieram mais duas músicas, todas com clipe no YouTube e, em novembro de 2023, o EP “Villa Rica”. “Esse projeto transmite o que eu quero mostrar como artista”, resume.



MANUEL BANDEIRA

Davi conta que, entre as cinco composições, sua favorita é a faixa título, “Villa Rica”. “Ela é a mais significativa. Diz muito sobre mim e sobre a minha vida. Durante a infância, eu ia muito para o interior, em uma cidadezinha perto de Ouro Preto, e a música fala sobre isso, sobre esse sentimento de nostalgia”, explica.

Também compõem o EP dois feats – “Por aí”, com Augusta Barna, mineira de Contagem, e “A praça”, parceria com Flor Grassi, namorada do cantor. Outro destaque é a faixa “Desencanto”, criada a partir da musicalização dos versos do poema homônimo de Manuel Bandeira (1886-1968).

Na construção do projeto, Davi teve como influências nas letras, melodias e harmonias o Clube da Esquina e a mineiridade. “A temática de Minas Gerais surgiu de uma forma muito natural porque é um tema muito presente na minha vida. Na sonoridade, eu tinha muitas referências dos Beatles, mas trazer o projeto para a linguagem da MPB acabou me levando ao Clube da Esquina”, observa.

Nas palavras do cantor, o público pode esperar um show cheio de novidades e com muita qualidade nesta noite. “Vai ser um show muito bem trabalhado e preparado musicalmente”, garante.

“VILLA RICA”

Show de lançamento do EP de Davi Leão, nesta quinta-feira (18/1), às 19h30, no Teatro de Bolso Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 40 (inteira), à venda pelo Sympla.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro