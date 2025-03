Quem é Wheesung, cantor coreano encontrado morto aos 43 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor e compositor coreano Wheesung foi encontrado morto em sua casa, em Seul, nessa segunda-feira (10/3). Ele tinha 43 anos. A causa da morte ainda está sendo investigada.

De acordo com o jornal Korea JoongAng Daily, as principais suspeitas são overdose e suicídio. Os familiares do artista chegaram a pedir socorro, mas os paramédicos já o encontraram sem vida. “Parecia que uma quantidade significativa de tempo havia se passado desde sua morte”, declarou um representante da polícia. Nenhum sinal de violência foi encontrado no corpo do músico.

“Não há evidências de arrombamento ou outro crime. Estamos investigando detalhes, como se ele deixou um bilhete”, apontou. Nascido em fevereiro de 1982, Wheesung iniciou sua carreira no entretenimento em 1997, como dançarino. Foi em 2002 que ele iniciou sua carreira como cantor solo.

Seu primeiro álbum, “Like a movie”, estourou na Coreia do Sul. Ele é conhecido por sucessos como “Insomnia” e “Heartsore story”. Ao longo da carreira, fez colaborações com diversos nomes do k-pop, como TWICE, BTOB, Ailee, B1A4 e Super Junior.

Wheesung enfrentou dificuldades relacionadas ao uso de substâncias ilícitas. Em 2020, ele foi encontrado inconsciente após uso excessivo de um medicamento. No ano seguinte, ele foi processado pelo uso de propofol. Ele chegou a ser condenado à prisão. No entanto, a pena foi convertida em liberdade condicional e prestação de serviços comunitários após sua confissão.

Wheesung estava com um show marcado para o próximo 15 março, em uma parceria com KCM, na cidade de Daegu, que fica no sul do país. “A dieta acabou. Vejo vocês em 15 de março”, publicou nas redes sociais no último dia 6.