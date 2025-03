Justin Bieber faz desabafo em rede social: ‘Uma fraude’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Justin Bieber publicou, nessa quinta-feira (13/3), um desabafo em sua rede social, dizendo se sentir uma fraude. O canadense é casado com Hailey Bieber e pai de Jack Blues Bieber, de apenas seis meses. Mesmo com o momento positivo da família, ele tem preocupado os fãs.

"As pessoas me disseram toda a minha vida: 'uau, Justin, você merece tudo isso'. Mas eu sempre me senti indigno. Como se eu fosse uma fraude. Como se, quando as pessoas me dissessem que eu mereci algo, eu me sentisse dissimulado", escreveu.

"Eu pensava: 'se eles pudessem ouvir meus pensamentos. Se eles soubessem o quão mesquinho e egoísta eu sou, não diriam isso'. Se você se sente dissimulado, bem-vindo ao clube. Eu me sinto despreparado e desqualificado a maior parte do tempo", desabafou.

No último sábado, Justin fez outra postagem falando de sua crise existencial. “Não temos nada para provar. Só aceitar e receber. Ninguém nos deve nada e não devemos nada a ninguém", publicou.

Em fevereiro, escreveu outra mensagem cifrada que pôs uma pulga atrás da orelha dos fãs. "É hora de crescer. Mudança é sobre deixar ir, e não ficar tentando mais e mais. Você está cansado de tentar seguir todas as regras com esperança de conseguir os resultados que você espera?", postou.

Recentemente, repercutiu na imprensa internacional que Justin estaria usando drogas e com problemas de saúde mental. Também apareceram fotos em que o cantor usa roupas puídas e aparência desleixada. Na ocasião, a assessoria de imprensa do Justin se defendeu dos rumores, dizendo que o último ano foi "muito transformador" e que ele "cortou várias amizades e relações de trabalho que não faziam mais sentido".

