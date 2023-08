677

Scooter Braun descobriu Justin Bieber em 2007, quando o cantor compartilhava covers no YouTube, e passou a empresariar sua carreira desde então Reprodução/Twitter Nas últimas semanas, foram levantados rumores por tablóides americanos que Justin Bieber ter demitido o empresário Scooter Braun. Enquantos outros sites desmentem a notícia e dizem que fontes próximas afirmam que ainda existe o vínculo entre os dois. A informação não foi comentada oficialmente por nenhuma das partes envolvidas.









Além disso, recentemente Justin vendeu os direitos de suas músicas para a Hipgnosis Songs Capital, apoiada por Blackstone, no início deste ano por US$ 200 milhões (R$ 992 milhões, na cotação atual do dólar) para “pagar dívidas crescentes” do artista. Mas, segundo o site Deuxmoi, o artista está tomando medidas legais por alegar que recebeu uma quantia inadequada deste acordo.





Outra venda de Scooter que envolve Bieber foi a Ithaca Holdings para a HYBE, em 2021, incluindo SB Projects (que representa Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato e J Balvin) e Big Machine Label Group. O acordo foi estimado em US$ 1 bilhão





Vale ressaltar que a Ithaca adquiriu a Big Machine Label Group por US$ 300 milhões em 2019 e, no ano seguinte, vendeu os direitos dos primeiros seis álbuns de Taylor Swift para a Shamrock Capital, outro player financeiro, por US$ 300 milhões. Agora, a cantora está regravando os discos para ela ter os direitos autorais sob suas próprias canções.

Por todos estes fatores combinados, alguns sites como o Puck News alegam que Bieber e Scooter, quem descobriu o cantor pelos covers na internet em 2007, não se falam há meses e "advogados estão envolvidos" no caso. Por outro lado, o ET Online afirmou que é falsa a alegação e sequer o artista estaria procurando outro empresário. "Os dois trabalharam recentemente em algo juntos", diz um insider.

Até o momento, nem Justin ou Scooter ou sua equipe se pronunciou sobre o assunto.