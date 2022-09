Quem é a fã de Justin Bieber que tatuou data do show cancelado e viralizou

(foto: ANGELA WEISS / AFP)

Há fãs que cometem loucuras por seus ídolos, e Victória Sancam é uma delas. A paulista de 20 anos achou que seria uma boa ideia tatuar no braço a silhueta do rosto de Justin Bieber e a data marcada para o show do cantor que aconteceria em São Paulo quase duas semanas antes do evento acontecer.

No entanto, poucas horas depois de ver o desenho finalizado, a garota viu se espalhar pela internet uma enxurrada de boatos de que os shows seriam cancelados. Eles se provaram verdadeiros nessa terça-feira (6/0), quando o cantor cancelou ainda as apresentações que faria no Chile e na Argentina.

Quando foi dormir naquele dia, Sancam notou que o tuíte já tinha alcançado 44 mil pessoas. De manhã, ao acordar, a garota se surpreendeu ao ver que cerca de 100 mil pessoas já tinham passado pela publicação.

Mas por que tatuar a data de um evento que ainda nem tinha acontecido? A garota explica que a ideia surgiu da vontade de surpreender um amigo que iria no show junto com ela.



"Tô superfeliz, encontrei várias pessoas que admiro muito, apresentadores, influencers", celebrou Victoria Sancamhttps://t.co/wadsDz3wCz %u2014 Quem (@quem) September 4, 2022

A história começa muitos anos atrás, quando Sancam tinha nove anos e começou a admirar Bieber. Ela afirma que é uma "belieber" raiz –como são chamados os fãs do cantor. Apesar disso, nunca tinha ido a um show dele.

Quando o canadense foi anunciado para o Rock in Rio, Sancam soube que sua hora tinha finalmente chegado e, depois de muito esforço, conseguiu ingressos para o festival. O problema é que ela mora em São José do Rio Preto, cidade do interior paulista a 150 quilômetros de São Paulo, e sua família não estava feliz com a ideia de ela viajar para longe sozinha. Isso a fez desistir da empreitada.

Mas nem tudo estava perdido. Sancam despendeu esforços para comprar entradas para um dos shows que Bieber faria em São Paulo. Ela conseguiu ingressos não só para si, como também para seu melhor amigo.

"Senti no meu coração que o show ia ser muito especial. Algo que no início não deu certo, foi se ajeitando como tinha que ser", conta.

Foi quando surgiu a ideia de fazer uma tatuagem para gravar eternamente o momento que ainda iria acontecer. Sancam queria encontrar seu amigo, que vive em São Paulo, já tatuada, para surpreendê-lo.

No último sábado, depois de viralizar nas redes sociais, a garota recebeu o convite de uma marca patrocinadora do Rock in Rio para ir ao Rio de Janeiro assistir ao show do ídolo. Ela topou.

"Dei entrevistas, conheci várias celebridades e aproveitei meus cinco minutos de fama. Pouco antes do show, me colocaram num carrinho de golfe e me levaram até onde fica a produção, numa área bem pertinho do palco. Foi incrível", relembra.

Depois do fim do show, Sancam criou esperanças de que Bieber não cancelasse sua passagem por São Paulo. Ela tinha até planos para acampar por alguns dias na fila do show, como é de praxe entre os fãs mais intensos. No Rock in Rio mesmo teve até quem foi de fralda para não precisar sair para ir ao banheiro e perder o lugar

"Eu acho que não usaria fralda, mas faria loucuras parecida com essas sim", admite. "A gente passa a vida inteira querendo ver esses ídolos."

A confirmação de que o show seria cancelado a chateou, mas ela diz que prioriza a saúde de Bieber. E a tatuagem não vai mudar, Sancam garante. Ele pretende adicionar a frase "Rock in Bieber", mas não vai apagar nem mudar a data. "Me marcou muito. Eu até poderia alterar, mas quero lembrar disso exatamente como foi."