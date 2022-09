Fenac chega à reta final, levando música para a praça em Boa Esperança

Festival de música realizado no Sul de Minas atrai artistas de todo o país (foto: Fenac/divulgação)

A 52ª edição Festival Nacional da Canção (Fenac) chega às semifinais, nesta quinta e sexta-feira (8 e 9/9), e à finalíssima no sábado (10/9), na Praça do Fórum, em Boa Esperança, cidade do Sul de Minas. Foram mais de 1mil músicas inscritas, das quais 22 serão apresentadas na semifinal – 10 disputarão o Troféu Lamartine Babo.