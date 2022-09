Divirta-se debate a Semana de Cinema Negro, no Palácio das Artes

Em entrevista ao podcast Divirta-se, a coordenadora geral e diretora artística do festival, Layla Braz, disse que o intuito da semana é popularizar o cinema negro e as raízes africanas. Por isso, os filmes são focados em exaltar a comunidade negra brasileira e cineastas negros.

Layla Braz e Lua Zanella foram as convidadas desta edição do podcast Divirta-se (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



As produções da 2ª Semana de Cinema Negro foram escolhidas sob um olhar cuidadoso da curadoria do evento. A cantora Lua Zanella, que trabalhou na organização e fez parte da seleção dos filmes, disse na entrevista que recebeu mais de 200 curtas para assistir, antes de definir a lista final do evento.

Defesa de leis de incentivo à cultura

Durante o podcast, Layla comentou que muitas vezes a falta de verbas faz com que os cineastras negros só consigam produzir curtas, que são mais bratos que os longas-metragens. Lua ressaltou a importância de medidas governamentais e leis de incentivo a cultura para formentar o trabalho de produtores negros.





Um dos destaques do festival será a exibição do filme "Marte um", que foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema para concorrer ao Oscar 2023 na categoria de Melhor Filme Internacional. A produção do mineiro Gabriel Martins vai tentar uma vaga para o país entre 27 obras que serão pré-selecionadas, das quais sairão as 5 da lista final.





Belo Horizonte recebe a partir desta quinta-feira (8/9) a Semana de Cinema Negro, que terá a exibição de mais de 40 filmes nacionais e internacionais no Palácio das Artes. O festival termina na próxima quinta, dia 15, com uma sessão especial no Cine Santa Tereza. Esta será a segunda edição do festival, mas a primeira presencial.