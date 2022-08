Divirta-se Podcast recebe o duo de pop mineiro Clara x Sofia

Um pop dançante com letras com as quais todas as pessoas podem se identificar. Assim pode ser descrito o duo mineiro de pop Clara x Sofia. As duas são apostas musicais para uma geração que sofre de amor e se recupera das desilusões na mesma intensidade. Uma geração que tem como ídolos Kelly Clarkson e Olivia Rodrigo, duas gigantes da música internacional que também falam dessas questões. Um pop dançante com letras com as quais todas as pessoas podem se identificar. Assim pode ser descrito o duo mineiro de pop Clara x Sofia. As duas são apostas musicais para uma geração que sofre de amor e se recupera das desilusões na mesma intensidade. Uma geração que tem como ídolos Kelly Clarkson e Olivia Rodrigo, duas gigantes da música internacional que também falam dessas questões.





LEIA MAIS 04:00 - 19/08/2022 O musical 'Clube da Esquina - Os sonhos não envelhecem' estreia hoje em BH

04:00 - 18/08/2022 Pernambucano Zé Manoel recebe convidados mineiros em show em BH

04:00 - 18/08/2022 Marisa Orth traz a BH peça baseada em autobiografia de dependente de álcool Estado de Minas, recebeu no estúdio Clara Câmpara e Sofia Lopes para uma conversa sobre o primeiro álbum da carreira das duas. "Nada disso é pra você" foi lançado em todas as plataformas de áudio em 5 de agosto e elas contam que pensaram nas cinco fases do luto pelo término de um relacionamento para formar as nove músicas que compõem o disco. O podcast Divirta-se, do, recebeu no estúdio Clara Câmpara e Sofia Lopes para uma conversa sobre o primeiro álbum da carreira das duas. "Nada disso é pra você" foi lançado em todas as plataformas de áudio em 5 de agosto e elas contam que pensaram nas cinco fases do luto pelo término de um relacionamento para formar as nove músicas que compõem o disco.



Leia mais: Duo mineiro Clara x Sofia canta as dores de amor no seu primeiro álbum





"A gente escreveu aquilo tudo com muita sinceridade, foi um processo muito visceral a escrita do álbum, foi praticamente um diário, uma cura, uma terapia. A gente acredita muito nessa característica do álbum, dele ser muito sincero e por isso ser muito relacionável. Nosso grande objetivo quando as pessoas ouvirem o álbum é elas falarem 'Sinto que isso está sendo endereçado a mim agora'", explica Clara.

Elas acabaram de cantar no Meca, festival realizado no Inhotim, em Brumadinho. Além da oportunidade de performar em um festival importante para a cultura, a dupla falou da presença dos familiares, importantes apoiadores da carreira musical. "Não aconteceria Clara e Sofia sem a nossa família", enfatiza Sofia.









Agenda

Neste sábado (20/8), elas vão abrir o show da cantora paulista Priscilla Alcântara, no Mercado Distrital do Cruzeiro, a partir das 20h30. O duo também foi convidado pela banda Moons para o "BH Cidade da Música", um mini festival mensal dos mesmos criadores do Tranquilo, marcado para domingo (21/8) no Catavento Cultural, a partir das 15h. No mesmo dia também haverá shows da banda Graveola e de Gui Ventura.





Mais informações sobre os eventos podem ser encontradas nas redes sociais da dupla









Lançamentos autorais