Uma casa de vidro icônica, conhecida como Beverly Hills Glass House, está à venda por $35,995, o equivalente a cerca de R$200 milhões. O luxuoso imóvel, que já foi residência temporária de Justin Bieber, está à venda desde o fim de maio deste ano.

Localizada na Califórnia (EUA), a Beverly Hills Glass House chama a atenção não apenas por sua arquitetura inovadora e vistas deslumbrantes, mas também por sua história curiosa: originalmente construída para ser um lar familiar, a casa, que possui um design moderno e elegante com amplas paredes de vidro, se tornou, ao longo dos anos, um ambiente ideal para festas e eventos exclusivos.

Com uma configuração que inclui áreas espaçosas, uma piscina de tirar o fôlego e uma vista panorâmica de Beverly Hills, não é difícil entender por que a Beverly Hills Glass House se tornou sinônimo de luxo e sofisticação.

Como é a mansão de vidro? Conheça suas características

A mansão de vidro fica situada em um terreno de 696 m² em Loma Linda Drive, em Beverly Hills, Califórnia, e foi construída em 2009 pelo incorporador imobiliário Raffi Cohen. Para o projeto, ele contratou o arquiteto modernista Ed Niles, famoso por suas casas futuristas e angulares, com o objetivo de criar um espaço que se integrasse à natureza, mas permanecesse isolado da sociedade.

A casa, que possui um design moderno e elegante com amplas paredes de vidro, se tornou, ao longo dos anos, um ambiente ideal para festas e eventos exclusivos Reprodução/Redfin

De acordo com o arquiteto, a ideia é que a família que habitasse o imóvel estivesse sempre visível entre si, diferentemente das casas normais, onde os ambientes são separados por corredores. O objetivo principal era criar um grande pátio interno, semelhante ao de uma casa tradicional espanhola, onde todas as atividades familiares ocorressem em um espaço integrado.

A cozinha da mansão é marcada pelos tons escuros em contraste com a cor branca e os vidros, o que dá um ar de modernidade Divulgação

A suíte principal tem uma vista ampla e maravilhosa para Beverly Hills Divulgação

O objetivo principal na construção da mansão era criar um grande pátio interno, semelhante ao de uma casa tradicional espanhola, onde todas as atividades familiares ocorressem em um espaço integrado Divulgação

Construída com amplas paredes de vidro que permitem a entrada abundante de luz natural e uma conexão contínua com o exterior, a casa é dividida em duas estruturas. A primeira, conhecida como "salad spinner", possui uma estrutura circular feita inteiramente de vidro, enquanto a segunda abriga a suíte principal, que oferece uma vista panorâmica de quase 360 graus da cidade, tornando-a um exemplo impressionante de design moderno e integração com a paisagem urbana.

Além disso, a propriedade ainda possui uma piscina de borda infinita com vista para Los Angeles, realçando ainda mais a conexão com a natureza ao redor.

Imóvel já foi ocupado por famosos como Justin Bieber e Meek Mill

A grandiosidade da mansão de vidro já foi apreciada por alguns famosos, como o cantor canadense Justin Bieber e o rapper americano Meek Mill. Sendo um dos primeiros locatários, Bieber pagava em 2014 um valor de aluguel que superava os 50 mil dólares mensais, ou cerca de R$273 mil na cotação atual.