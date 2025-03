Meryl Streep e Martin Short estão namorando, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo casal está no ar em Hollywood. Meryl Streep, 75, e Martin Short, 74, estão namorando. Segundo o site Page Six, eles estão juntos há um ano, mas mantiveram o romance em segredo.

O casal é colega de elenco na série "Only Murders in the Building" (Hulu), que já está na quarta temporada. Uma fonte consultada pelo site afirmou que a paixão surpreendeu os próprios atores. Nenhum dos dois estava buscando um relacionamento no momento, teria dito a fonte.

Martin Short é gentil, engraçado e alto astral e Meryl ama estar perto dele, acrescentou a pessoa ligada ao casal. O namoro estaria também aprovadíssimo perante os amigos, filhos e familiares dos atores.

Meryl se divorciou em 2017 de Don Gummer, pai de seus quatro filhos, com quem foi casada por 40 anos. Já Martin Short é viúvo da atriz Nancy Dolman, mãe de seus três filhos, morta em 2010.

Os atores foram amigos por muitos anos e fazem parte do mesmo círculo social, mas nunca havia rolado nada no sentido romântico, acrescentou a fonte.

O Page Six diz que procurou as assessorias de imprensa dos atores, mas não obteve resposta.

Estrela de "O Diabo Veste Prada", Meryl tem três estatuetas do Oscar por "Kramer vs. Kramer" (1979), "A Escolha de Sofia" (1982) "A Dama de Ferro" (2011) e coleciona ainda outras 18 indicações.

Martin Short é um ícone da comédia dos anos 1980 e 1990, conhecido por suas parcerias com Steve Martin. Ele integrou o elenco original de Saturday Night Live, fez shows de stand-up premiados e esteve em filmes como "Os Três Amigos (1986), "Viagem Insólita" (1987), "O Pai da Noiva" (1991), "Marte Ataca"(1996), "Meu Papai É Noel 3" (2006) e "Vício Inerente" (2014).

