Diamante citado em episódio do Sabia Não, Uai! vira filme e livro

A história do Diamante Presidente Vargas, encontrado no interior de Minas Gerais nos anos 30 e considerado o maior das Américas, ganha mais um capítulo nesta sexta-feira (14). A saga da descoberta da joia por um garimpeiro no Rio Santo Antônio do Bonito, em Coromandel, ganhou novo ponto de vista em formato de livro.

A incrível trajetória do diamante foi contada em outubro de 2023 pelo “Sabia Não, Uai!”, série especial do Estado de Minas sobre curiosidades de Minas Gerais. O episódio ajudou a guiar os autores do livro “Joaquim Venâncio Tiago: o garimpeiro que encontrou o Diamante Presidente Vargas” a descobrir a existência de uma réplica da joia, que fica em exposição em museu em Belo Horizonte.

O livro, lançado nesta sexta, às 19h, em evento fechado no Rotary Club de Presidente Olegário, no Noroeste de Minas, se aprofunda na vida do homem que, vindo de origem humilde, experimentou altos e baixos depois de encontrar o diamante que foi considerado o quarto maior do mundo na época. Em 13 de agosto de 1938, os garimpeiros Joaquim Venâncio Tiago e Manoel Miguel Domingues avistaram o brilhante que foi apelidado de “Presidente Vargas” em homenagem ao então presidente do Brasil na época, Getúlio Vargas (1882-1954).

“Essa história é extremamente rica, e os garimpeiros que a protagonizaram são da minha cidade, Presidente Olegário”, comenta André Mendonça, um dos autores do livro. Segundo ele, o livro e o curta-metragem sobre a saga do Diamante Presidente Vargas valorizam a cultura local e preservam a memória de um marco da mineração brasileira.

A segunda descoberta do diamante

No processo de pesquisa, iniciado em 2018 e que durou seis anos, André se juntou a dois historiadores, também autores do livro: Mateus Silva e Tiago Wilson. Eles foram em busca de registros históricos, arquivos públicos, além de relatos de garimpeiros e familiares dos personagens. Os autores também se empenharam em fazer uma adaptação cinematográfica do livro, produzindo um curta-metragem em 2024 intitulado "Joaquim e o Diamante Presidente Vargas", dirigido pelo cineasta Bellamir Freire, com recursos da Lei Paulo Gustavo, lançado em 2024.

O episódio do “Sabia Não, Uai!” foi um ponto importante para novas descobertas. Foi por meio dele que eles souberam da réplica do diamante exposta no Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau), na Praça da Liberdade, e puderam conhecê-la. “Também percebi um aumento no interesse pelo tema, o que me motivou a aprofundar ainda mais os estudos e a buscar novas fontes”, afirma André.