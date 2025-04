'CR7 do crime' faz pose de Cristiano Ronaldo ao ser preso

Ao ser preso mais uma vez pela Polícia Militar (PMMG) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, um homem conhecido como 'CR7 do crime', chamou atenção ao fazer a pose do atacante português quando comemora um gol. Mesmo algemado e de tornozeleira eletrônica, ele esticou as mãos e afastou as pernas, tentando imitar o jogador.

No momento em que ele foi detido, vestia uma réplica da camisa que Cristiano Ronaldo usava quando ainda jogava pelo Real Madrid, da Espanha.

O suspeito foi preso em uma residência do Bairro Jardim Tamareiras sob suspeita de furto de residência, praticado na última sexta-feira (4/4). O local estava sendo utilizado pelo suspeito para esconder materiais supostamente provenientes de furtos.

Os policias encontraram no local um veículo BMW e diversos outros objetos. Segundo a PM, câmeras de segurança registraram que o suspeitou usou a BMW apreendida para realizar o furto da última sexta-feira.

Os materiais recuperados, segundo o registro policial, foram uma televisão, dois micro-ondas, uma airfryer, uma cafeteira, um ventilador, duas caixas de som JBL, uma caixa de som XLS, duas parafusadeiras/furadeiras, vários perfumes e relógios.

Além disso, foram apreendidas uma manta de alumínio e uma capa de alumínio que teriam sido usadas para burlar sensores de alarme e neutralizar o sinal da tornozeleira eletrônica, e ainda roupas utilizadas pelo suspeito em furto tentado na cidade de Barretos (SP).

Ainda conforme o registro da PM, o suspeito é investigado por praticar uma série de furtos a residências ocorridos nos últimos dias em Uberaba.