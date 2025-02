Cristiano Ronaldo faz dancinha à la Neymar e surpreende ao apagar velas (Cristiano Ronaldo comemora aniversário de 40 anos )

Cristiano Ronaldo celebrou o aniversário de 40 anos ao lado de familiares e amigos, nessa quarta-feira (5/4), em Riade, na Arábia Saudita. A festa foi animada pelo cantor porto-riquenho Rauw Alejandro, astro do reggaeton,

À lá Neymar, Cristiano dançou ao redor do bolo antes de apagar as velas. O brasileiro, inclusive, também é aniversariante em 5 de fevereiro – completou 33 anos. Veja os vídeos abaixo!

Mensagem de Cristiano Ronaldo

“Obrigado a todos pelas mensagens incríveis de aniversário! Tive um dia fantástico com a família e amigos, não poderia desejar nada melhor”, escreveu o atacante do Al Nassr.

A carreira de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo iniciou a carreira no Sporting, de Lisboa, capital portuguesa a quase mil quilômetros de Funchal, na Ilha da Madeira, onde o craque nasceu. A única temporada do craque pelo time profissional dos Leões foi a 2002/03, na qual ele se destacou e chamou a atenção de Alex Ferguson, técnico do Manchester United, clube que o contratou.

Nos Red Devils, fez história, foi multicampeão, melhor do mundo e permaneceu até 2009, quando foi contratado pelo Real Madrid. Na Espanha, ele elevou o patamar em relação ao que havia feito no Reino Unido e brigou, por anos, com Messi pelo título de principal jogador do planeta.

Em julho de 2018, a passagem de CR7 pelo Real foi encerrada. O jogador decidiu seguir a carreira na Juventus. Na Itália, ainda que não vivesse mais o auge de anos anteriores, ele colecionou títulos e seguiu com números estrondosos.

sua última dança no futebol europeu, Cristiano retornou ao Manchester United em agosto 2021. O que poderia ter sido um momento mágico, ficou marcado por turbulências internas e problemas pessoais, o que motivou a saída do português pouco mais de um ano após a chegada, em novembro de 2022.

Desde então, ele atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo foi contratado como o rosto de projeto de expansão e internacionalização do futebol saudita. Depois que ele chegou, outras estrelas também fecharam com clubes do Oriente Médio, como os brasileiros Roberto Firmino e Neymar.

