Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo é furtado no Rio de Janeiro (Nuno Gomes passa faixa de capitão da Seleção Portuguesa para Cristiano Ronaldo)

O ex-jogador português Nuno Gomes teve o celular furtado durante uma visita ao Rio de Janeiro, onde passava férias com a família. Ele atuou ao lado de Cristiano Ronaldo na Seleção de Portugal.

Segundo divulgado pelo Correio da Manhã, jornal português, Nuno Gomes estava tirando fotos na praia do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando um ladrão passou de bicicleta e tomou seu celular.

Aos 48 anos, o ex-atacante atua como diretor da base do Benfica, clube que defendeu por 12 anos. Gomes capitaneou a Seleção Portuguesa e a defendeu em duas Copas do Mundo (2002 e 2006).

Nuno Gomes e Cristiano Ronaldo

A dupla atuou junta em diferentes oportunidades pela Seleção de Portugal. Uma delas foi na ótima campanha lusitana na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

Naquele ano, Cristiano Ronaldo, que tinha apenas 21 anos, guiou seu país até a semifinal do Mundial. Portugal acabou o torneio no quarto lugar – segunda melhor colocação da nação em Copas do Mundo.

