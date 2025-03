Cristiano Ronaldo ganha personagem em jogo de luta (Cristiano Ronaldo ganha personagem no game "Fatal Fury")

O craque português, Cristiano Ronaldo, anunciou uma nova parceria. O atacante vai ter um personagem no jogo “Fatal Fury”, uma série de games de luta.

No Instagram, Cristiano postou um vídeo promocional e revelou algumas características do personagem. O avatar usa a camisa da seleção portugues com o número 7, camisa utilizada pelo atacante em jogos oficiais.

Além disso, em alguns golpes, o personagem usa uma bola para atacar o adversário. O público terá acesso ao “Fatal Fury: City of the Wolves” no dia 24 de abril.

“Grandes notícias para partilhar com todos hoje! Serei um personagem do “Fatal Fury: City of the Wolves”! Vamos nos divertir um pouco no dia 24 de abril!”, publicou, Cristiano.

