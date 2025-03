Suspeito de participar de roubos a bancos em Minas é morto em São Paulo

André Ferreira Borges, conhecido como "Pane", de 45 anos, suspeito de envolvimento em roubos violentos de três bancos, sendo dois em Minas e um em São Paulo, foi morto em Campinas (SP) após troca de tiros com policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) na noite dessa terça-feira (11/3).

Pane é suspeito de ter participado de roubos a agência bancárias das cidades mineiras de Passos, em 2018 e Uberaba, em 2019 e também de Araçatuba (SP), em 2021. Segundo informações divulgadas pelo Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), o suspeito reagiu a uma abordagem policial, atirando contra militares na alça de acesso da Avenida Comendador Aladino Selmi à Rodovia D. Pedro I (SP-065).

Os policiais revidaram e o homem morreu ainda no local. Ele estava sozinho no veículo. No interior do carro foram apreendidos uma pistola, uma submetralhadora, cinco carregadores de fuzil, munições de calibres diversos, uma luneta e alta quantia em dinheiro: US$ 83 mil e R$ 21,6 mil, totalizando cerca de R$ 500 mil.

Ainda de acordo com a Polícia Militar de São Paulo, a abordagem aconteceu após a denúncia de que o suspeito faria o transporte de armamentos de alto calibre de Campinas para Americana, também em SP, para realização de roubo a um banco naquela região.

A ocorrência foi registrada como morte em decorrência de intervenção policial no 1º Distrito Policial de Campinas (SP).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia