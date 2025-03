Homem é agredido por esposa e enteado e fica gravemente ferido

Um homem de 49 anos ficou gravemente ferido após ser brutalmente agredido pela esposa e pelo enteado na noite dessa terça-feira (11/3), em Nova Porteirinha, no Norte de Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a agressão ocorreu durante uma discussão entre a vítima e o enteado. No decorrer do desentendimento, a esposa do homem entrou na briga e, junto com o filho, atacou o marido com um pedaço de madeira e uma barra de ferro.

O homem sofreu lesões graves, incluindo afundamento craniano e diversos hematomas pelo corpo. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Janaúba, onde permanece sob cuidados médicos. O estado de saúde dele não foi atualizado até a publicação desta matéria.

Ainda não há informações sobre a motivação da agressão. Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia. A ocorrência foi registrada como homicídio tentado, e o caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).