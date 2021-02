Tem sensação de boca seca? Ligue o sinal de alerta e previna-se

Meu maior prazer diário não é um copo de cerveja bem gelada – são vários copos de água, que não paro de tomar o dia inteiro. De manhã, então, a sede é pior. É claro que credito essa secura ao diabetes tipo 2 que tenho, mas mesmo quem não tem esse problema pode sofrer dessa secura. A boca seca é caracterizada pela diminuição ou interrupção da secreção de saliva, que pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum em mulheres idosas. Também chamada de xerostomia, assialorreia e hipossalivação, a boca seca pode ter diversas causas, como a baixa ou nenhuma produção de saliva pelas glândulas salivares. Meu maior prazer diário não é um copo de cerveja bem gelada – são vários copos de água, que não paro de tomar o dia inteiro. De manhã, então, a sede é pior. É claro que credito essa secura ao diabetes tipo 2 que tenho, mas mesmo quem não tem esse problema pode sofrer dessa secura. A boca seca é caracterizada pela diminuição ou interrupção da secreção de saliva, que pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum em mulheres idosas. Também chamada de xerostomia, assialorreia e hipossalivação, a boca seca pode ter diversas causas, como a baixa ou nenhuma produção de saliva pelas glândulas salivares.





“A saliva desempenha um importante papel na proteção da cavidade oral contra infecções por fungos, vírus ou bactérias, como a candida albicans, que causam cárie e mau hálito. Além de umidificar os tecidos da boca, também ajuda na formação e deglutição do bolo alimentar, facilita a fonética e é essencial na retenção de próteses. Por isso, a sensação de boca seca constante é um sinal de alerta que merece atenção”, afirma Maria Geovânia Ferreira, dentista, membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) e professora-assistente de anatomia facial no Miami Anatomical Research Center, nos Estados Unidos.





A falta de vitaminas A e do complexo B pode ressecar a mucosa da boca e levar ao surgimento de feridas na boca e na língua. Tanto a vitamina A quanto as do completo B podem ser encontradas em alimentos como peixes, carnes e ovos. As doenças autoimunes são causadas pela produção de anticorpos contra o próprio organismo, levando a inflamação de algumas glândulas do corpo, como a glândula salivar, resultando na diminuição de saliva e, consequentemente, no ressecamento da boca.





“Algumas doenças autoimunes que podem levar à boca seca são o lúpus eritematoso sistêmico e a síndrome de Sjögren, em que pode haver também sensação de areia nos olhos e maior risco de infecções, como cáries e conjuntivite”, aponta Maria Geovânia.





Alguns medicamentos também podem causar boca seca, como antidepressivos, antidiuréticos, antipsicóticos, anti-hipertensivos e medicações para alguns tipos de câncer. “A própria radioterapia, que objetiva eliminar as células cancerígenas por meio da radiação, quando realizada na cabeça ou no pescoço pode causar boca seca e aparecimento de feridas na gengiva, dependendo da dose de radiação”, detalha a dentista. A tireoidite de Hashimoto é uma doença caracterizada pela produção de autoanticorpos que atacam a tireoide e levam à sua inflamação, causando hipertireoidismo e, normalmente, seguido por hipotireoidismo. O ressecamento da boca é um dos sinais de doenças na tireoide, que pode surgir lentamente.





As alterações hormonais, principalmente na menopausa e durante a gravidez, podem gerar uma série de desequilíbrios no organismo da mulher, inclusive diminuir a produção de saliva, causando o ressecamento da boca. A boca seca na gravidez pode ocorrer devido à ingestão insuficiente de água, já que a necessidade de líquido aumenta nesse período, pois o corpo precisa formar a placenta e o líquido amniótico. Por isso, se a mulher já bebia cerca de2 litros de água por dia, terá que aumentar para 3 litros ou mais.





A boca seca também é muito comum em pacientes diabéticos e pode ser causada pela poliúria, caracterizada pelo ato de urinar com muita frequência. Nesse caso, o ideal é aumentar o consumo de água, mas o médico poderá também avaliar a necessidade da troca de medicamentos, dependendo da gravidade desse efeito colateral.





Como aumentar a secreção da saliva? Beber bastante água ao longo do dia; chupar balas com superfície lisa ou chicletes sem açúcar; comer mais alimentos ácidos e cítricos, pois estimulam a mastigação; aplicação de flúor no consultório dentário; escovar os dentes e usar fio dental após cada refeição; e usar um enxaguante bucal (de preferência sem álcool).





“Evite ainda ficar passando a língua nos lábios para umidificá-los, pois, ao contrário do que se pensa, isso resseca ainda mais. Utilize protetores labiais, manteiga de cacau ou batons com propriedades hidratantes. De qualquer forma, se o quadro de garganta seca estiver persistente, consulte seu dentista o mais rápido possível. Dependendo do caso, o tratamento envolverá outros especialistas”, orienta Maria Geovânia.