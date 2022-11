Doenças bucais afetam quase metade da população mundial, diz OMS

A cárie dentária não tratada é a doença mais comum, afetando cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo mundo (foto: Pexels)

Quase metade da população mundial sofre de doenças bucais, dentes cariados, gengivas inflamadas, ou câncer - informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (17) em seu primeiro panorama completo sobre essa situação em 194 países.



Em um novo relatório, a OMS constata que 45% da população mundial, ou cerca de 3,5 bilhões de pessoas, sofrem de doenças bucais. Nos últimos 30 anos, acrescenta a organização, houve um aumento de 1 bilhão de casos registrados.



"A saúde bucal tem sido negligenciada na saúde global", afirma o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado, embora medidas de prevenção de baixo custo possam evitar muitos dos problemas.



É "uma indicação clara de que muitas pessoas não têm acesso à prevenção e ao tratamento de doenças bucais", sendo as mais comuns a cárie dentária, doenças gengivais, perda de dentes e câncer, detalha o documento.



A cárie dentária não tratada é a doença mais comum, afetando cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo.



Estima-se que a gengivite grave, uma das principais causas de perda total de dentes, afete até 1 bilhão de pessoas. E, a cada ano, aproximadamente 380.000 novos casos de câncer bucal são diagnosticados, de acordo com a OMS.



Leia também: Doenças bucais são risco para COVID-19



Os principais fatores de risco são o alto consumo de açúcar, mas também o uso de tabaco e o consumo de álcool.



A OMS incentiva as autoridades a combaterem esses fatores de risco comuns, "promovendo uma dieta balanceada com baixo teor de açúcares, interrompendo o consumo de tabaco em todas as suas formas, reduzindo o consumo de álcool e proporcionando melhor acesso a cremes dentais fluoretados eficazes e acessíveis".



O relatório destaca ainda as desigualdades gritantes no acesso aos serviços de saúde bucal, dando ênfase ao enorme fardo que essas doenças, muitas vezes altamente visíveis e impossíveis de esconder, impõem às populações mais vulneráveis e desfavorecidas.



De acordo com o relatório, em torno de 75% de todas as pessoas com doenças bucais vivem em países de baixa e média rendas, mas, no mundo todo, são os pobres, deficientes, ou idosos e vulneráveis, aqueles mais privados de acesso adequado a cuidados caros.



Isso pode levar a "custos catastróficos e a um fardo financeiro significativo para famílias e comunidades", adverte a OMS.



Ao mesmo tempo, a dependência de fornecedores altamente especializados e de equipamentos de alta tecnologia torna esses serviços inacessíveis para muitos, enquanto a falta de informação e de profilaxia impossibilita uma ação a tempo.



A OMS apresentou uma longa lista de propostas sobre como enfrentar o problema, inclusive pedindo aos países que incluam serviços de saúde bucal em seus sistemas de atenção primária à saúde.