BH: Prefeitura altera trânsito no entorno da Estação São Gabriel

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) implementou nesta terça-feira (29/7) mudanças na circulação do trânsito em vias próximas à estação São Gabriel, na Região Nordeste da capital. Motoristas que passam pelo local se deparam com um desvio no acesso ao Anel Rodoviário (sentido Rio de Janeiro), em direção à Avenida Risoleta Neves (sentido Santa Luzia), marcado por blocos de concreto e placas.

Agora, quem transita pelo local precisa se manter à direita na Avenida Cristiano Machado (sentido Centro) e continuar na faixa da direita até acessar a Cristiano Machado (sentido Bairro). Após os viadutos do Novo Anel, os condutores entram à direita na segunda alça de acesso, no sentido Santa Luzia.

Agentes da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) atuam na região para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo.

Transporte coletivo

As linhas de ônibus terão ajustes nos itinerários para acesso à estação São Gabriel, mas sem impacto nos pontos de embarque e desembarque. As linhas MOVE 62, 66 e 6030 permanecem com o ponto de embarque e desembarque na estação Minas Shopping.

Os passageiros devem acessar a estação São Gabriel, embarcar nas linhas 82 ou 83P e desembarcar na estação Minas Shopping, seguindo viagem na linha de preferência, sem acréscimo no valor da passagem.

Obras de drenagem

As alterações viárias acontecem em função de obras de requalificação da Praça das Águas. O objetivo é otimizar o sistema de macrodrenagem do Ribeirão Pampulha para evitar alagamentos no entorno da Estação São Gabriel.

Durante as obras, ocorrerá a implantação de uma estrutura hidráulica (caixa de captação), que armazenará as águas vindas do Ribeirão Pampulha e do Córrego Cachoeirinha. Dali, o fluxo será direcionado ao Ribeirão do Onça. O "piscinão" terá capacidade para armazenar 27 milhões de litros d'água, três vezes mais que a caixa de captação da Avenida Vilarinho.