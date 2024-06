Em 2017, o maestro César Timóteo assumiu a regência da Orquestra Jovem Inhotim e criou o projeto Tempo de Criança, que estabeleceu parceria com o Grupo Giramundo para apresentar “Pedro e o Lobo” no interior de Minas. Com o sucesso da empreitada, ele inaugura a segunda edição do projeto, desta vez com a Orquestra Jovem de Belo Horizonte, fundada em 2023.



“Pedro e o Lobo” estará em cartaz neste domingo (16/6), às 14h e 17h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. No repertório do Giramundo desde 1993, o espetáculo se mantém como o recordista de bilheteria desta companhia mineira de teatro de bonecos.



História infantil contada por meio da peça musical do russo Sergei Prokofiev, composta em 1936, “Pedro e o Lobo” tem o objetivo de apresentar o universo das orquestras às crianças. Pedro é representado pelo quarteto de cordas, enquanto o Avô é o fagote; o Gato, a clarineta; o Pato, o oboé; o Passarinho, a flauta; o Caçador, a percussão; e o Lobo, a trompa.



“É uma obra com cunho pedagógico, especialmente potente na versão do Giramundo, que tem longa carreira de excelência. Estamos repetindo a experiência de 2017 porque tivemos muito êxito, sempre com casas lotadas e o público participando ativamente, pois é espetáculo interativo, em que os atores manipuladores se dirigem à plateia”, diz Timoteo. No palco, estarão 36 músicos, os bonecos e os artistas manipuladores do Giramundo.



Novas gerações

A Orquestra Jovem conta atualmente com 130 inscritos. “Nosso objetivo é inspirar novas gerações e promover o fortalecimento cultural. Não se trata apenas de tocar um instrumento, queremos possibilitar que jovens se desenvolvam em várias áreas do conhecimento, como gestão, liderança, empreendedorismo”, afirma o maestro.



O Grupo Giramundo encenou “Pedro e o Lobo” poucas vezes com orquestra ao vivo. “Normalmente, eles fazem com som mecânico, porque não é fácil dispor de uma orquestra para acompanhar a apresentação de teatro de bonecos. Tem a questão logística e os desafios técnicos”, pontua Timóteo.



O maior desafio é a interação. O regente destaca a necessidade de diálogo dos músicos com a ação encenada.



“Há os momentos de expressão, quando entra em cena o Lobo. E tem a fala também, as partes narradas, quando a gente deve aguardar e dar as entradas no momento certo. É preciso muito alinhamento, porque envolve muita coisa: bonecos, cenografia, jogo de luzes e orquestra. É diferente de um concerto, cujo foco é só a música”, conclui o regente.



“PEDRO E O LOBO”

Com Grupo Giramundo e Orquestra Jovem de Belo Horizonte. Domingo (16/6), às 14h e 17h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla. Informações: (31) 3516-1360.

OUTRAS ATRAÇÕES



>>> “ÉDIPO EU”

O ator e diretor carioca Jitman Vibranovski, que comemora60 anos de carreira, traz a BH o espetáculo “Édipo eu”, neste sábado (15/6), às 20h, no Espaço Aberto Pierrot Lunar (Rua Ipiranga, 137, Floresta). Sozinho no palco, Vibranovski interpreta sete personagens, sem cenário e sem troca de figurinos. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).



>>> APLICATIVOS

O Teatro Francisco Nunes recebe, nesta sexta-feira (14/6), às 20h30, a comédia “Como desencalhar depois dos 30”. Chris Geburabh, autora da peça dirigida por Breno Gabliard, interpreta a mãe solteira às voltas com aplicativos de relacionamento. Ingressos: R$ 52 (inteira), R$ 30 (promocional) e

R$ 26 (meia). O teatro fica na Avenida Afonso Pena, 1.321, Centro.



>>> ARTE OU ECONOMIA?

Primeira produção do Instituto Cultural Ciências Médicas, “Uma passagem para dois” faz temporada desta sexta-feira (14/6) até 14 de julho, no Teatro Feluma, com sessões às sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h. O texto é de Jair Raso. Presos numa estação de trem, economista e ator disputam a única passagem para a liberdade. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). O teatro fica na Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro.



>>> SHOW MEDICINA

Criado há 70 anos por Jota Dângelo e Ângelo Machado, então professores da UFMG, o “Show Medicina” ocupa, nesta sexta (14/6), às 20h, e sábado (15/6), às 19h, o palco do Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). O Grupo Teatral de Acadêmicos Amestrados, formado por alunos da Faculdade de Medicina, apresenta esquetes sobre temas variados e repertório musical executado ao vivo. Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia).