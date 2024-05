Uma operação do Ministério Público, nesta terça-feira (14), tem como objetivo prender 14 policiais militares lotados no 39ª Batalhão (Belford Roxo), no Rio de Janeiro, acusados de corrupção passiva, organização criminosa e peculato.





Os crimes foram cometidos nos anos de 2019 e 2020 e foram descobertos após análise da extração do celular do acusado Julio Cesar Ferreira dos Santos, que responde por duplo homicídio na 1ª Criminal Tribunal de Belford Roxo.

Através da análise dos dados do celular do policial militar, foi identificada uma verdadeira organização criminosa entre PMs lotados no Setor Alfa do 39º BPM, com a finalidade de extorquir dinheiro de comerciantes e mototaxistas.





Além disso, foram identificados crimes de peculato por meio da apreensão e posterior desvio de drogas, armas de fogo, celulares e peças de veículos.