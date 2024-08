Condomínio do tráfico tem casa de luxo no Parque União

Policiais civis e militares e agentes do Ministério Público e da Secretaria de Ordem Pública localizaram uma casa de luxo, no Parque União, comunidade do Complexo da Maré, durante força-tarefa montada nesta terça-feira (13) para demolir mais de 40 construções irregulares que teriam relação com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Até a última atualização desta reportagem, duas pessoas já haviam sido presas.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O imóvel, localizado na parte alta da comunidade, além da vista privilegiada, possui itens de luxo, como bancadas de granizo e armários planejados. O “condomínio”, que reúne construções ligadas ao tráfico, também possui uma churrasqueira, e uma piscina com espreguiçadeiras.

Parte do imóvel ainda está na fase de alvenaria e acabamento Divulgação/Seop



A operação também tem como objetivo reprimir o tráfico de drogas na região. Um dos traficantes mais procurados do Rio, Thiago da Silva Folly, conhecido como TH da Maré, é alvo da ação. Ele é apontado ainda como responsável pela morte de policiais civis e militares.

Escândalo: mulher confessa ter forjado câncer por doações

Piscina da casa tem vista para a região Divulgação/Seop

Brenno Carnevale, Secretário de Ordem Pública, falou sobre a ação em entrevista à Super Rádio Tupi. “A gente procura preservar vidas nessa construções que não possui acompanhamento técnico e, principalmente asfixiar o crime organizado”, disse.