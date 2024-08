Uma brasileira de 23 anos admitiu que inventou diagnóstico de câncer de medula para conseguir arrecadar doações em dinheiro para tratar a suposta doença.

Laís Basílio mora na Irlanda e mobilizou a comunidade brasileira no país europeu para angariar fundos para custear o suposto tratamento. Depois de passar meses sustentando a farsa, a brasileira admitiu que era tudo mentira em vídeo publicado no Instagram, após surgirem indícios de que ela havia inventado a doença a fim de arrecadar doações via Pix e campanhas on-line em sites como o GoFundMe.





As suspeitas de que Laís estaria mentindo surgiram após ela usar fotos da internet para simular o tratamento. A jovem publicava fotos da estrutura de um hospital e seus seguidores perceberam que as imagens haviam sido retiradas de sites online.





Em meio às inconsistências de sua história e dos questionamentos dos seguidores, Laís admitiu que mentiu. Em vídeo, ela assumiu a farsa, disse ter feito tudo sozinha, sem o conhecimento ou participação de seus familiares e amigos.





Laís disse assumir responsabilidade por ter inventado a história. "Comecei mostrando meu rosto aqui e vou terminar mostrando meu rosto. Estou aqui para assumir a responsabilidade por isso e gostaria muito de pedir desculpas a toda a comunidade brasileira e a toda a sociedade oncológica. Espero sinceramente que depois que isso passar, todos vocês continuem recebendo apoio", declarou.





Basílio destacou que seus familiares e amigos também foram enganados por ela. "É importante deixar claro que nenhum dos meus familiares esteve envolvido. Eu fiz tudo sozinha. Independentemente do que aconteça, estou pronta para assumir a responsabilidade por isso. Eles acreditaram nisso como todo mundo".





Após a confusão, Laís teria deixado a Irlanda. O perfil do Instagram "Pobre na Irlanda" postou foto da jovem no aeroporto, no domingo (11), com ela, supostamente, retornando ao Brasil.





O UOL não conseguiu contato com Laís Basílio para pedir um posicionamento. A página do perfil dela no Instagram foi desativada após a polêmica. O espaço segue aberto para manifestação.





A farsa teve início em dezembro de 2023, após Laís publicar nas redes sociais que teria sido diagnosticada com câncer de medula e que precisaria passar por transplante de urgência. Na ocasião, a jovem alegou que, devido a doença, necessitou sair do trabalho e estava sem condições financeiras de se manter na Irlanda, quando passou a receber apoio, sobretudo de outros brasileiros que moram no país.





Ela chegou a participar de podcasts para relatar sua luta contra o câncer. Em 28 de maio de 2024, Laís esteve no podcast Bolder Cast em que relatou a necessidade de passar por transplante devido situação "muito difícil" que estaria vivenciando. Na ocasião, ela chegou a acusar os supostos médicos que a atenderam inicialmente por "negligência" e contou que seus sintomas tiveram início por dificuldades de evacuação.





Laís também disse que, segundo os médicos, ela teria "poucos dias de vida" caso não fizesse o transplante em caráter de urgência. Entretanto, a jovem foi vista em clima de festa em uma balada irlandesa um dia antes de passar pelo procedimento.





Perfil em 'vaquinha' on-line





Laís Basílio criou em 31 de maio de 2024 uma campanha de arrecadação com a meta de atingir ? 10.000 (cerca de R$ 60 mil na atual cotação). Desde que a campanha foi lançada, ela já arrecadou ? 5.890 (cerca de R$ 35 mil).





Na descrição do perfil, ela disse ser uma "paciente oncológica" que precisou passar por "quimioterapia, cirurgia e radioterapia e agora estou a procura de um doador de medula compatível". Ela alega que precisa de doações para se manter pois estava na Irlanda "como intercambista". "Eu decidi criar essa vaquinha para me ajudar com o pagamento das contas e também porque quero trazer minha mãe para estar aqui comigo", escreveu.





Campanha continua ativa no site do GoFundMe. Até a publicação deste matéria, a página continuava no ar porque ainda não atingiu a meta estipulada ou porque o responsável não retirou do ar. As pessoas que doaram e sentiram lesadas podem denunciar o perfil e a jovem pela fraude. Laís alega que vai reembolsar os valores doados.