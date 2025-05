É real ou fake? Motorista flagra 'cadáver' transportado em teto de carro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um carro trafegando com algo semelhante a um corpo humano em cima do veículo, na Avenida Brasil, região central do Rio de Janeiro. Nas imagens, o motorista que fez o flagra afirmou que se tratava de um cadáver, levantando diversas teorias na web. No entanto, um perfil que fiz ser o dono do carro filmado, afirma que se tratava de um manequim.

“O Rio de Janeiro não é para amadores. Funerária é o c*****o, o negócio é no rack, filho”, diz o homem no vídeo. “No Rio, família opta por transportar cadáver através de um Uber após achar “muito caro” o frete oferecido pela funerária”, escreveu uma página.

O vídeo foi publicado pela primeira vez em meados de dezembro. Na época, muitos internautas disseram que se tratava de um boneco de Papai Noel para a decoração de Natal, rendendo diversos comentários nas redes sociais.

Outras pessoas usaram o vídeo para criticar a violência no estado. “Ai, Rio… o que fizeram com você?”, escreveu um internauta.

No entanto, um homem identificado como Jan Neves veio a público dizendo ser dono do carro do vídeo, esclarecendo que não se tratava de um cadáver, mas de um manequim de treinamento de resgate e primeiros socorros. “Na verdade o que estava preso no rack do veículo era uma maca de resgate com um manequim de utilização para treinamentos. A condutora e o passageiro são engenheiros de Segurança do Trabalho e bombeiros civis que realizam treinamentos especializados em emergência e salvamento (espaços confinados e trabalho em altura) em empresas, e, por isso, precisam se deslocar com todo o material necessário”, escreveu em uma postagem.