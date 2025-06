Incêndio em casarão no Rio deixa dois mortos e seis feridos

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas na manhã deste domingo (1º/6) em um incêndio em um casarão na Rua Taylor, na Lapa, no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por causa de uma briga de casal. O homem, com ciúmes, tentou atear fogo na mulher.

O suspeito fugiu do local. Um idoso de aproximadamente 70 anos, e uma mulher, de 45, morreram no incêndio.

Entre os feridos, estão a vítima da tentativa de feminicídio, três idosos, uma mulher de 47 anos e uma criança de 4 anos. Todos foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Um homem de 39 anos também ficou ferido, mas recusou atendimento.

Dezenas ficam desabrigados após incêndio

O casarão abrigava mais de 70 pessoas em 78 quartos. Os moradores relataram pânico e correria para deixar o local. O camelô Flávio Leandro conseguiu escapar do incêndio e conta como aconteceu.

“Eu só acordei com barulho, todo mundo gritando. Quando eu olhei pra fora a fumaça já tinha tomado o corredor todo. Aí só deu tempo de pegar meu filho e sair correndo. Pulei lá do quarto andar pro terceiro. Do terceiro pulei aqui pra baixo. Meu filho tem quatro anos”, relatou.

Flávio relata que conseguiu resgatar uma idosa que já havia sido atingida pelas chamas nas costas e pernas.

“A gente ajudou a sair com uma senhora, de uns 60 anos. Mas quando a gente tirou ela já tava tomada pelo fogo. As costas dela, as pernas, já tava pegando fogo. A gente não teve nem tempo de reação pra nada. A gente tá querendo uma resposta. O dono do prédio do imóvel tem um bar ali, tá trabalhando. A gente já foi lá pedir a ele algum auxílio… até agora ele não veio. Não deu satisfação pra ninguém. Tudo por conta de um desentendimento de um casal. Acabou afetando um monte de gente. Um monte de família, criança”, relata o morador.

Equipes da Defesa Civil avaliam os danos estruturais do prédio, enquanto a polícia investiga as causas e a responsabilidade pelo crime, além das condições de moradia no local.

Por volta das 10h40, os bombeiros conseguiram controlar as chamas de um novo foco de incêndio.