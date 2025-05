Em um país de dimensões continentais como o Brasil, não faltam curiosidades na hora de batizar cidades. Algumas delas ganharam os mesmos nomes de capitais famosas da Europa, como Barcelona, Costa Rica e Buenos Aires. Embora muitas não tenham semelhança arquitetônica ou cultural com suas “irmãs” do Velho Continente, essas cidades brasileiras com nomes europeus carregam histórias singulares, muitas vezes ligadas à fé, à imigração ou ao simples desejo de homenagear lugares distantes.

1. Barcelona (Rio Grande do Norte)

Localizada no interior do Rio Grande do Norte, Barcelona era anteriormente conhecida como Salgado, devido à salinidade dos terrenos. Em 1929, o nome foi alterado para Barcelona, em homenagem a um seringal na Amazônia onde o então prefeito havia trabalhado. Hoje, o município conta com cerca de 4 mil habitantes e mantém uma economia baseada na agricultura e pecuária.

2. Costa Rica (Mato Grosso do Sul)

Fundada oficialmente em 1980, Costa Rica é uma das cidades mais desenvolvidas do norte de Mato Grosso do Sul. O nome não foi inspirado diretamente no país da América Central. Costa é do sobrenome do fundador da cidade, José Ferreira da Costa, e a palavra Rica, refere-se às belezas naturais do município.

Com forte vocação para o ecoturismo, a cidade atrai visitantes com seus cânions, cachoeiras e trilhas do Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú.

3. Buenos Aires (Pernambuco)

No agreste de Pernambuco, a cidade de Buenos Aires guarda pouco em comum com a capital argentina, mas o nome ainda chama atenção. A origem do nome está ligada a um engenho de cana de açúcar que havia no local. Além disso, um padre que morava na Argentina também batizou a cidade de Buenos Aires. No início o nome do município era “jacu”, um pássaro conhecido da região.

A localidade, com pouco mais de 13 mil habitantes, é conhecida pelas festas religiosas e produção agrícola.

4. Equador (Rio Grande do Norte)

Localizada no sertão potiguar, Equador é a cidade mais ao sul do estado do Rio Grande do Norte. Fundada em 1963, recebeu esse nome por estar próxima à linha imaginária do equador geográfico, o que reforça o simbolismo do local. Pequena e pacata, tem cerca de 6 mil habitantes e é reconhecida pelo cultivo de algodão e pela tranquilidade típica das cidades do interior nordestino.

5. Macedônia (São Paulo)

Macedônia, no noroeste paulista, foi elevada ao título de cidade na década de 1964. Seu nome tem origem no sobrenome do seu fundador, João de Mello Macedo. Assim, “Macedônia” permaneceu com o significado de “a terra que pertence ao Macedo”.